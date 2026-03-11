RS 3 Competition Limited: l'edizione speciale per i 50 anni del cinque cilindri Audi. Soli 750 esemplari con il 2.5 Tfsi da 400 cv

In occasione del 50º anniversario del motore 5 cilindri, Audi Sport presenta Audi RS3 Competition Limited, un'edizione speciale realizzata in 750 esemplari, di cui 81 (Sportback) destinati al mercato italiano e in arrivo nel corso del mese di giugno a un prezzo di listino che parte da 107.600 euro. Introdotto per la prima volta nel 1976 con la seconda generazione di Audi 100, il motore a cinque cilindri è divenuto un pilastro del Dna del marchio di Ingolstadt. Per celebrare mezzo secondo di storia, la casa dei quattro anelli presenta Audi RS3 Competition Limited caratterizzata, oltre che dalla presenza del 2.5 Tfsi da 400 cv, da appendici in fibra di carbonio, un assetto estremo grazie ai nuovi ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente e alla barra antirollio posteriore maggiorata.

Esteticamente Audi RS 3 Competition Limited si riconosce per lo stile sportivo enfatizzato dai molteplici componenti specifici in carbonio opaco. La vista laterale evidenzia gli inserti alle minigonne, anch'essi in carbonio, e i cerchi in lega da 19 pollici a 10 razze incrociate in oro neodimio opaco. Sono tre i colori di carrozzeria disponibili. All'interno dell'abitacolo spiccano le combinazioni cromatiche in nero, oro neodimio e biancozenzero. I sedili anteriori a guscio in carbonio opaco prevedono il rivestimento in pelle nera dei fianchetti, mentre le sezioni centrali sono in microfibra Dinamica nella tonalità oro neodimio.

Sotto al cofano non manca l'iconico motore 5 cilindri in linea 2.5 Tfsi da 400 CV e 500 Nm che consentono alla compatta di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi raggiungendo la velocità massima di 290 km/h. Inconfondibile il suo sound, caratterizzato dall'accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri enfatizzato dalla gestione totalmente variabile delle valvole allo scarico.