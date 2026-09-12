Salone di Torino, il gruppo Chery fa la voce grossa: spicca il Suv compatto Omoda 4

Diventa ogni anno più importante la presenza dei brand cinesi al Salone dell'Auto di Torino (11-13 settembre nella centrale Piazza Castello e ai Giardini Reali). Una presenza che quest'anno ha rappresentato oltre il 40% dei modelli complessivi esposti. Tra le novità nazionali più attese, cattura l'attenzione il Gruppo Chery pcon due anteprime: Omoda 4, crossover full hybrid mostrato per la prima volta al pubblico italiano, e Chery Q, primo Suv elettrico di segmento B del marchio, che arriverà sul nostro mercato nel corso del 2027. Le due vetture sono esposte insieme ad altri sette modelli dei quattro marchi che il gruppo ha portato a Torino (Omoda & Jaecoo, Lepas, Chery e iCaur) nella prima uscita pubblica italiana multimarca.

Omoda 4 è arrivata a Torino a due settimane dal debutto europeo di Barcellona, dove è stata esposta il 28 agosto durante le finali del Valorant Champions Tour Emea. Proprio Omoda è il primo partner automotive ufficiale del circuito in area Emea. La 4 ha catturato l'attenzione. Lunga 4,42 metri, adotta il sistema full hybrid SHS-H, che abbina un 1.5 TGDi da 143 cv (105 kW) a un motore elettrico da 204 cv (150 kW) per una potenza combinata di 224 cv (165 kW). Il modello adotta il linguaggio stilistico che il marchio identifica come Cyber Mecha e un abitacolo costruito attorno a un cockpit gestito da intelligenza artificiale.

Chery Q è invece il primo Suv elettrico di segmento B del marchio. Misura 4,19 metri con un passo di 2,70 metri, monta una batteria da 52 kWh con un'autonomia dichiarata di 380 chilometri. Anticipa l'estensione alla trazione puramente elettrica di una gamma che in Italia debutterà a novembre con due plug-in hybrid, la Tiggo 9 e la Tiggo 8.

Il Gruppo Chery è presente in Italia dall'estate 2024 con Omoda & Jaecoo, che nei primi otto mesi del 2026 ha immatricolato 28.269 vetture. Quest'anno si sono aggiunti i marchi Chery e Lepas mentre iCaur, dedicato ai fuoristrada elettrificati, è atteso nel primo trimestre 2027. Sul piano globale il gruppo ha superato nel luglio 2026 i 20 milioni di veicoli venduti dalla fondazione e nel primo semestre 2026 ha esportato 943.800 veicoli (+71,5% sul 2025), di cui 174.000 in Europa (+212%). I prodotti del Gruppo Chery sono distribuiti in oltre 130 Paesi e regioni, con circa 7 milioni di clienti esteri, pari a circa un terzo del totale. Il gruppo impiega 150.000 persone, di cui oltre 20.000 all'estero.