Sandero e Stepway si aggiornano, più cv e più autonomia con motore Eco G-120. Bestseller Dacia con trasmissione a doppia frizione

Dacia aggiorna Sandero e Sandero Stepway introducendo una nuova motorizzazione turbo GPL pensata per offrire più prestazioni, maggiore comfort e una migliore versatilità nell'utilizzo quotidiano. Protagonista dell'evoluzione è il nuovo propulsore tre cilindri da 1,2 litri con alimentazione benzina-GPL, che raggiunge 120 CV rispetto ai precedenti 100 CV, aumentando la brillantezza della guida senza rinunciare ai vantaggi dell'alimentazione bifuel. La principale novità riguarda l'abbinamento con il cambio automatico, disponibile per la prima volta su Sandero e Sandero Stepway GPL. La nuova trasmissione a doppia frizione a sei rapporti assicura passaggi marcia più rapidi e fluidi, migliorando il comfort soprattutto nell'utilizzo urbano e nei lunghi trasferimenti.

Per chi desidera un maggiore coinvolgimento nella guida, il sistema può essere gestito anche tramite le levette al volante, una soluzione inedita per il marchio Dacia. L'aggiornamento porta anche un incremento dell'autonomia grazie al nuovo serbatoio GPL di maggiore capacità che aumenta la capacità da 40 a 49,6 litri, permettendo di estendere del 20% la percorrenza in modalità GPL. Con il contributo del serbatoio benzina, l'autonomia complessiva arriva fino a 1.590 km per Sandero Streetway e 1.480 km per Sandero Stepway. Oltre alla parte tecnica, Sandero e Sandero Stepway ricevono aggiornamenti estetici che ne rafforzano il carattere: debutta una nuova firma luminosa anteriore a Led con elemento a «T» rovesciata, pensata per rendere il frontale più riconoscibile e moderno.

Al posteriore arrivano nuovi gruppi ottici Led dal design «pixel», sviluppati per valorizzare la larghezza della carrozzeria e aumentare la percezione di solidità. La versione Sandero Stepway, infine, conferma la propria vocazione crossover con dettagli dedicati, tra cui la nuova fascia nera opaca posteriore con effetto striato e un paraurti rivisitato.