Santa Fe, ecco la versione speciale “20th anniversary”. Celebra il modello Hyundai più longevo in Europa

ROMA - Celebra i suoi primi vent'anni, la '20th Anniversary' di Hyundai Santa Fe che debutta in Italia. Il modello è il più longevo della casa coreana in Europa e negli anni è stato protagonista di un'evoluzione tra design, sicurezza e tecnologia che ha aperto la strada all'arrivo di nuove funzionalità su tutti i nuovi modelli del brand. Per rendere omaggio ai 20 anni dal lancio del primo modello, Hyundai ha quindi deciso di lanciare sul mercato Nuova Santa Fe nella speciale edizione '20th Anniversary', in configurazione a sette posti, motorizzazione ibrida da 230 CV, abbinata al cambio automatico a sei rapporti e alla trazione integrale H-TRAC.

L'equipaggiamento include anche di serie interni in pelle, tetto panoramico, sedili anteriori regolabili elettricamente, portellone posteriore elettrico, navigatore con display touchscreen da 10.25", Cluster Supervision da 12.3" e tutti i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense. Gli esterni di Nuova Santa Fe sono caratterizzati dal frontale che risalta attraverso l'ampia griglia con un motivo tridimensionale che abbraccia i gruppi ottici Full LED. Le luci diurne a LED, dalla forma a T, creano una firma luminosa inconfondibile e incorporano la doppia funzione di indicatori di direzione. Il powertrain Full Hybrid di Nuova Santa Fe è costituito dal nuovo motore Smartstream T-GDi da 1,6 litri (turbo benzina a iniezione diretta) e da un motore elettrico da 44,2 kW, che trae la sua potenza da una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,49 kWh.

Il sistema ha una potenza combinata di 230 CV e una coppia di 350 Nm che assicura basse emissioni senza compromettere il divertimento di guida. Il nuovo propulsore "Smartstream" T-GDi da 1,6 litri è il primo motore a utilizzare la nuova tecnologia Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration) e presenta il ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione LP EGR (Low-Pressure Exhaust Gas Recirculation) per ottimizzare ulteriormente l'efficienza. Il cambio automatico a 6 marce (6AT) di nuova generazione consente, invece, una trasmissione più fluida e una maggiore efficienza.