Scenic E-Tech Electric si aggiorna. Batteria NMC da 89 kWh porta autonomia fino a 642 km per il suv compatto Renault

Renault aggiorna la Scenic E-Tech Electric con nuovi equipaggiamenti per comfort, sicurezza, connettività e prestazioni elettriche. La novità principale è la batteria NMC da 89 kWh, che porta l'autonomia fino a 642 km nel ciclo Wltp. Il motore da 220 CV è ora disponibile su tutta la gamma: i prezzi partono da 32.500 euro. La batteria Long Range consente una ricarica rapida dal 15 all'80% in 28 minuti con una potenza di picco di 150 kW. In un secondo momento arriverà la batteria LFP da 67 kWh, con autonomia fino a 467 km e ricarica dal 15 all'80% in 24 minuti. Aggiornamenti anche per abitacolo e design, con nuovi sedili e rivestimenti sulla versione Techno, nuovi cerchi da 19 pollici e due nuove tinte, Blu Ardesia satinato e Grigio Galaxy.

Sono inoltre aumentati i materiali riciclati utilizzati per alcuni componenti degli interni e delle ruote. Sul fronte della sicurezza, l'Adaptive Cruise Control è di serie e il sistema di assistenza alla guida introduce la funzione Multi Target, che analizza più veicoli e traiettorie per gestire in modo più fluido traffico, cambi di corsia e rallentamenti. Arrivano anche l'Emergency Stop Assist e una funzione di eco-guida predittiva che, secondo Renault, può ridurre i consumi fino al 6%. Il sistema Multi-Sense introduce la modalità Smart, che seleziona automaticamente le impostazioni Eco, Comfort e Sport in base alle condizioni di guida. La telecamera interna rileva inoltre stanchezza e distrazione del conducente e, grazie al riconoscimento del profilo, può richiamare le impostazioni personali. La connettività si basa sull'openR link con Google integrato.

Tra le novità c'è Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale di Google, insieme a 2 Gb al mese di dati inclusi per tre anni. Disponibili anche il caricatore wireless Qi2 e la nuova app My Rnlt, per controllare da remoto lo stato della vettura e della ricarica e pianificare i percorsi. La gamma italiana comprende Scenic E-Tech Electric Techno 220 CV Comfort Range da 32.500 euro, di prossima disponibilità agli ordini, Esprit Alpine 220 CV Long Range da 39.950 euro e Techno 220 CV Long Range da 47.950 euro, quest'ultima destinata alle flotte aziendali. Prodotta in Francia, nello stabilimento Renault di Douai, dove vengono assemblate anche le batterie, Scenic monta un motore elettrico prodotto a Cléon, in Normandia.