A partire da luglio Seat punta i riflettori su Arona Black Edition, versione distintiva dell'urban crossover di Barcellona, studiata appositamente per il mercato italiano. Seat Arona Black Edition offre un concentrato di design, tecnologia e componenti al top della gamma, con dotazioni di serie che ne esaltano il design esterno (con cerchi in lega da 18» Nuclear Grey, fari anteriori Full LED, vernice metallizzata e vetri posteriori oscurati), il comfort a bordo (con luce ambiente che illumina la console centrale e il vano piedi), la connettività (con il Seat Virtual Cockpit da 10,2» configurabile e il Seat Full Link, compatibile con Android Auto e Apple Car Play) e la sicurezza (grazie al Cruise Control).

Pensata in abbinamento al propulsore 1.0 EcoTSI 95 CV, Seat Arona Black Edition è guidabile fin dal conseguimento della patente e disponibile a 49 euro al mese con «Seat Senza Pensieri», la soluzione di acquisto che garantisce il valore finale dell'auto. Come Seat Arona Black Edition, anche gli altri modelli created in Barcelona sono disponibili con la flessibilità della formula finanziaria Seat Senza Pensieri, che offre la possibilità di guidare per due, tre e fino a quattro anni tutti i modelli del marchio, nell'allestimento desiderato, scegliendo l'anticipo da versare (che può essere anche pari a 0) e offrendo la sicurezza del valore finale garantito dell'auto. Per poi scegliere se tenerla, cambiarla con un nuovo modello o restituirla.