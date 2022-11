Porsche, la seconda generazione della Macan arriva nel 2024: fino a 612 cv e batteria 100 kWh

CASTREZZATO – La seconda generazione della Porsche Macan, il Suv premium lanciato nel 2014 per ampliare la potenziale platea di clienti della casa di Zuffenhausen, sarà solo a zero emissioni, anche se è previsto un periodo di “convivenza” con le declinazioni alimentate da motori convenzionali perché molti mercati di sbocco non hanno norme ambientali restrittive come quelle dell'Unione Europea. Sarà la prima Porsche a nascere sull'architettura a 800 Volt condivisa con Audi, la Ppe, acronimo di Premium Platform Electric.

Con i suoi meno di 4,7 metri di lunghezza ed il suo listino di poco inferiore ai 70.000 euro, la Macan è il modello con il quale si accede all'universo dalla blasonata casa tedesca, fresca di quotazione al Dax, la borsa di Francoforte. La “baby Porsche” è strategica per le politiche di espansione perché è diventata quasi subito l'auto più venduta: con oltre 88.000 unità commercializzate, anche lo scorso anno ha preceduto la Cayenne (83.000).

Porsche è attentissima a non rompere il “giocattolo”. Per questo si è presa anche un po' di tempo in più per intervenire sulla nuova Macan, i cui primi esemplari andranno in consegna entro l'estate del 2024. La nuova architettura promette una dinamica di guida da palati raffinati: la seconda generazione è destinata a diventare «il modello più sportivo del suo segmento», anticipa il costruttore. Pur non svelando che pochissimi dettagli tecnici, lascia intendere che dalla futura Macan ci si potrà aspettare molto.

Ad esempio una potenza massima fino a 450 kW di potenza, pari a quasi 612 Cv, e oltre 1.000 Nm di coppia. Le versioni dovrebbero ricalcare l'offerta attuale, probabilmente con un'opzione in più, quella della trazione posteriore. Finora i clienti avevano a disposizione le quattro ruote motrici. Porsche ha anticipato le dimensioni della batteria, che sarà di circa 100 kWh. Circa l'autonomia si possono solo fare delle stime considerando anche il peso annunciato «significativamente inferiore alle due tonnellate e mezzo». Ipotizzare una percorrenza vicina ai 600 chilometri non dovrebbe costituire un... delitto. La Macan elettrica non sarà veloce solo su strada, ma anche alla presa: il rifornimento fra il 5 e l'80% avviene in 25 minuti.