Seres 5 arriva in Europa dal Salone di Bruxelles. Il Suv elettrico cinese ha 530 km di autonomia

BRUXELLES - A seguito di 5 anni di test, arriva nel Vecchio Continente Seres 5, Il SUV del brand dell’omonimo Gruppo Cinese proposto nelle varianti Standard 2WD, Premium 4WD, e Flagship 4WD. Visibile fino al 22 gennaio presso il Salone dell’ Auto di Bruxelles, entrerà in commercio a marzo, con prezzi, che, per il mercato tedesco, partiranno da 63.900 euro. L’auto in questione sarà disponibile con 8 diverse colorazioni esterne e 5 interne, avrà una lunghezza di circa 4,70 metri, e sarà spinto da motori elettrici. Con una potenza di picco di 430 kW ed una coppia massima di 960 Nm, la versione più potente, con 2 propulsori elettrici, collocati rispettivamente all’anteriore ed al posteriore, promette di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

Due i pacchi batteria disponibili, compatibili con il 95% dei sistemi di ricarica europei, al litio ferro fosfato da 80 kWh, ed allo stato semi-solido da 90 kWh, per un’autonomia che può arrivare fino a 530 km nel ciclo WLTP con il modello 4WD. È prevista anche la funzione V2L in grado di fornire energia a piccoli elettrodomestici da viaggio, come fornelli a induzione e macchine per il caffè, e quella definita V2V che permette, in caso di emergenza, di ricaricare altri veicoli elettrici in difficoltà. Inoltre, il Suv Seres 5 potrà contare su due garanzie, una di 8 anni o 160.000 km che riguarda la batteria, il motore elettrico e il sistema di controllo elettrico; ed un’altra di 4 anni o 100.000 km, per il veicolo. Sono previsti anche servizi di soccorso stradale, 24 ore su 24, e di assistenza online ed offline.