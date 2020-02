Serie 2 Gran Coupé, BMW completa la famiglia. Look dinamico, motori performanti ed ecologici

LISBONA - Si allarga la famiglia delle Gran Coupé di Bmw. La nuova arrivata della gamma è la Serie 2 Gran Coupé, che va ad arricchire quella serie delle Gran Coupé nata nel 2012 e già sperimentata con la Serie 4, la Serie 6 e con la nuova Serie 8 Gran Coupé. Costruita esclusivamente a Lipsia e il cui debutto è previsto per il prossimo mese di Marzo, la Bmw Serie 2 Gran Coupé completerà quindi la famiglia di quattro porte della casa dell'elica ma dalle linee audaci, sportive e appariscenti appositamente studiate per il modello.

Lo stile generale esterno richiama quello delle sorelle maggiori, pur derivanti dalla Serie 1 con la quale condivide molti aspetti tecnici, con un padiglione sfuggente e una generale impostazione sportiva, abbinata però ad un'abitabilità aumentata rispetto alla Serie 1 e che consentirà alla Serie 2 di essere proposta anche a mercati in sui la sorella minore non è presente. Ad un primo sguardo dall'esterno, la nuova Coupé di casa Bmw è caratterizzata dalla classica griglia a doppio rene, le porte laterali senza cornice e un linea generale allungata appositamente per l'occasione oltre al nuovo design per la parte luci nel posteriore, pensato per 'allargare' e slanciare in larghezza i gruppi ottici. Gli interni sono dotati di dettagli di design esclusivo, materiali di alta qualità e, su richiesta, un cockpit completamente digitale e uno schermo centrale da 10,25''. Allestimenti come il tetto panoramico in vetro conferiscono agli interni sportivi una sensazione di spaziosità aggiuntiva.

Sulle strade del Portogallo, per la prova dinamica della nuova Serie 2 Gran Coupé, Bmw ha portato due motorizzazioni differenti: quello grintoso della M235i e quello 2 litri turbodiesel. La prima delle due è quella spinta dal 4 cilindri più potente mai costruito da BMW, con i suoi 306CV e dotata della trazione integrale xDrive che permette alla coupé di mostrare i muscoli anche sotto al cofano, oltre allo stile aggressivo della carrozzeria con prese d'aria e un piccolo alettoncino posteriore. Il carattere della M2351 è condensato nella funzione Sport selezionabile sul tunnel centrale, che rende immediatamente l'acceleratore. La centralina pensa al resto, rendendo più aggressivi cambi di marcia ed enfatizzando così il carattere sportivo generale dell'auto. A fare la differenza gioca anche il differenziale anteriore autobloccante meccanico Torsen, presente di serie su questa vettura. La versione Diesel, invece, pur consentendo di mantenere uno stile di guida grintoso, permette di apprezzare anche le doti da gran turismo di questa nuova Gran Coupé.

Sul piano dell'infotainment, sia sulla 220d che sulla M235i è presente il nuovo sistema che consente di collegare gli smartphone, sia Apple che Android, senza il bisogno di alcun cavetto. Da segnalare, sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, anche la funzione di Reverse Assistant, grazie alla quale l'auto memorizza gli ultimi cinquanta metri di strada percorsi in avanti, per consentire di uscire da spazi stretti o parcheggi ciechi in modo autonomo e in retromarcia. Infinita la lista degli optional con cui personalizzare un'auto che arriverà nei concessionari italiani a partire dalla prossima primavera con prezzi che partiranno da 32 mila euro per la 218i, fino ai 53.500 euro per la M235i. 41.500 euro sarà invece il prezzo per la 220d a gasolio.