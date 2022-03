Serie speciale Estrema, Giulia e Stelvio esaltano la sportività accessibile Alfa Romeo

ZURIGO - Si chiama Estrema, è una serie speciale di Giulia e Stelvio per la prima volta non limitata all'Europa ma disponibile a livello globale. "Si posiziona tra la Veloce e la Quadrifoglio, rappresenta il top accessibile della sportività" dicono i manager dell'Alfa Romeo. Che per enfatizzare il concetto hanno presentato la berlina sportiva e il Suv in versione Estrema a Hinwil, il quartier generale dell’Alfa Romeo F1 Team – la ex Sauber - poco distante da Zurigo. Una primizia assoluta anche questa: mai quei sofisticati laboratori svizzeri si erano aperti con tanta generosità a incursioni esterne. Parliamo di un tempio della tecnologia avanzata, dove vengono ideate e realizzate le monoposto, dove si studiano i tracciati e le strategie di corsa, con il "remote garage" che in occasione dei Gran premi assiste in tempo reale gli ingegneri impegnati in pista, al muretto.

Il debutto ufficiale di Giulia e Stelvio Estrema presso la Factory della Formula 1 non è solo scenografia, ha un significato preciso: il Biscione e gli specialisti delle corse portano avanti una costante sinergia basata sulla condivisione dei rispettivi know-how in una continua ricerca tecnologica per soluzioni d’avanguardia all'insegna della massima performance. Come impone la nuova era del marchio, che proprio sulla tecnologia evoluta ha impostato la ripartenza.

La nuova serie speciale (prezzi da 67.600 euro per Giulia, da 75.400 per Stelvio) è equipaggiata con un allestimento che la posiziona al vertice della gamma e incarna la massima espressione sotto il profilo tecnico e dinamico. L'esaltazione del Dna sportivo del marchio è un perfetto connubio tra raffinatezza tecnica e piacere di guida: il percorso misto del test svizzero lo ha pienamente confermato. Come comportamento dinamico, addirittura la serie Estrema strizza l’occhio alla super sportiva Quadrifoglio. Merito del sofisticato corredo genetico che prevede di serie le sospensioni attive: grazie alla capacità di adattarsi alle condizioni del percorso, contribuiscono ad un eccezionale comfort di viaggio senza mai penalizzare l'handling sportivo. Il sistema di controllo “Alfa active Suspension” gestisce sospensioni e ammortizzatori in costante interazione con il chassis domain control e con il Dna (che regola la dinamica) calibrandone l'intervento in base alla modalità scelta.

Di serie anche il differenziale autobloccante che garantisce stabilità e controllo elevati in tutte le condizioni di aderenza. Inoltre ripartisce coppia e motricità in uscita di curva e a velocità e accelerazione elevate. Giulia e Stelvio Estrema adottano motori 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4.

La caratterizzazione specifica prevede, anche nell'abitacolo, un diffuso utilizzo del carbonio, presente all'esterno sugli specchietti e sul trilobo frontale. Bello il colore di lancio nero Vulcano, che esalta il carattere delle due vetture e ospita lo specifico badge sul paraurti. Cerchi in lega (da 19” sulla Giulia e da 21” sulla Stelvio) con pinze freno nere. La stessa forte connotazione sportiva si ritrova all'interno, dove spiccano le finiture in fibra di carbonio e i sedili in Alcantara con cuciture in contrasto rosse abbinate a inserti in pelle conferiscono sportività ed esclusività a cruscotto, sedili. Completa l’allestimento un impianto audio Harman Kardon dotato di 14 altoparlanti.

"La partnership con la F1 negli ultimi mesi si è ulteriormente perfezionata – spiega il responsabile prodotto Daniel Guzzafame – ed è migliorata l'integrazione delle esperienze dalla pista alla strada, non solo per l'aerodinamica. Anche qui nasce l'evoluzione dei nostri prodotti, la metamorfosi con cui abbiamo presentato il Suv Tonale che ha molto attinto all'intelligenza artificiale. Qui, ad esempio, sono nate un anno e mezzo fa le Giulia GTA e GTAm, che sono riservate a pochi appassionati, mentre queste Estrema ampliano la potenziale clientela".