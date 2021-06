SF90 Stradale Assetto Fiorano, alla scoperta del V8 turbo ibrido. È la Ferrari stradale più potente mai costruita

MARANELLO - Il motore V8 turbo ibrido della SF90 Stradale deriva da quello solo termico della 488 ma con importanti modifiche alla testata. Nella camera di scoppio l’iniettore è stato collocato al centro invece che lateralmente e la candela invece è adesso laterale. Per fare questo la testa è stata riprogettata, l’alesaggio aumentato da 85,5 a 88 mm (cosa che ha portato la cilindrata a 4 litri tondi) e la potena erogata dal termico è passata dai 720 cv della 488 Pista ai 780 di questa SF90. Cui vanno aggiunti i cavalli elettrici. Il sistema ibrido prevede addirittura tre motori elettrici. Due sulle ruote anteriori e uno posteriore solidale con il V8. Quest’ultimo è un’unità MGU-K, come la F1, che sfrutta cioé l’energia recuperata dalle frenate e può erogare fino a 204 cavalli. I due motori elettrici anteriori sono più piccoli e sviluppano 115 cavalli l’uno. La potenza complessiva dei motori elettrici però non è la somma algebrica di tutti e tre ma si ferma a 162 kW, cioé 220 cavalli. Sommando i 780 cv termici ai 220 “elettrici”, ecco che si raggiunge l’ambizioso tetto di mille cavalli complessivi.

Rispetto alle altre Ferrari, la SF90 possiede non uno ma ben due manettini di controllo dei sistemi di guida. Il tipo di propulsione si gestisce tramite un manettino touch sulla razza di sinistra del volante. Ci sono quattro tasti a sfioramento: e-drive (marcia solo elettrica), Hybrid (marcia mista con il V8 a volte disattivato), Performance e Qualify, ovvero la posizione più sportiva nella quale si sfruttano tutti i mille cavalli dei motori combinati. L’altro manettino è quello solito, a selettore rotante a cinque posizioni e comanda la dinamica di guida: Wet, Sport, Race TC off e Esc off.

Incrociando le posizioni dell’uno e dell’altro manettino si ottengono molteplici settaggi per ogni uso. Confortevole o sportivo. Quando è spinta dai soli motori elettrici (anteriori), la SF90 può raggiungere i 135 km/h in puro elettrico, quindi oltre i limiti autostradali. La batteria agli ioni di litio da 7,9 kWh è dietro le spalle del pilota e si ricarica con la spina tramite una presa corrente sul cofano. La sua capacità però si esaurisce in fretta e più di 25 km in puro elettrico non riuscirete a coprire un questo modo. Mentre se l’auto è usata in modalità Hybrid durerà più a lungo.