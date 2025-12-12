La sfida europea di Changan: design made in Italy per i Suv elettrici S05 e S07

Già sbarcato in otto grandi mercati europei, tra cui la Germania, il marchio cinese Changan parte ora alla conquista dell'Italia. Con due Suv elettrici (il compatto S05 e il più grande S07), una struttura che si sta attrezzando e arricchendo e molte dichiarate ambizioni. La grande sfida è avviata. Changan si è presentata ai media italiani spalancando le porte del Design Center Europe di Rivoli, nel Torinese: un'eccellenza con 300 dipendenti di 31 nazionalità e sviluppato su 3.100 metri quadri, hub creativo che rappresenta una vetrina strategica sulle tendenze del Vecchio Continente ma studia modelli dal respiro globale.

Se il challenge sul mercato europeo è recente, i progetti di sviluppo (e di espansione) hanno radici ormai lontane: il polo torinese del design è attivo dal 2003, quando con lungimiranza i manager di Changan decisero di costituire un'antenna operativa nel cuore della "design valley" sabauda. Una solida realtà che è cresciuta nel tempo lavorando in simbiosi con gli altri avanzati centri design dell'headquarter in Cina, di Monaco in Germania e di Yokohama in Giappone. Un network di oltre 900 specialisti.

"Abbiamo investito in Italia già vent'anni fa – spiega il vice presidente di Changan Klaus Zyciora, capo del design – perché ritenevamo importante acquisire competenze a livello mondiale. Il ritorno è stato elevatissimo, oggi siamo un player competitivo che offre esperienze di alto livello. Non siamo aggressivi, però abbiamo la certezza di produrre modelli meravigliosi, come queste nuove vetture che stiamo lanciando. Puntiamo sulla qualità dei vari brand e sulle prestazioni di livello assoluto".

La validità del progetto è stata confermata anche dai due premi ricevuti in occasione dell'ultimo Salone Auto Torino, che ha proposto il primo Torino Automotive Design Award (Tada) con il tema "Piemonte meet China". Una giuria internazionale ha assegnato il premio Best Exterior Design a Changan Deepal S07 e il Best Human-Centric Intelligent Integration a Deepal S05.

Con sede a Chongqing, una sconfinata metropoli con 40 milioni di abitanti, China Changan Automobile Group è uno dei maggiori gruppi del Dragone. Vanta 163 anni di tradizione industriale e 41 di esperienza nell'automotive.

Con 110.000 dipendenti, il Gruppo asiatico ha prodotto finora 30 milioni di veicoli e punta a diventare leader mondiale nel settore dei mezzi intelligenti e a nuova energia. Oltre a quelli full-electric, arriveranno anche in Europa, già l'anno prossimo, modelli ibridi e plug-in. Changan ha 117 filiali, 21 stabilimenti di produzione e clienti in 103 Paesi del mondo. Nell'ambito della strategia globale ‘Vast Ocean Plan’, l'obiettivo è vendere entro il 2030 cinque milioni di veicoli l'anno, di cui 3 milioni a nuova energia (NEV). L'esportazione copre oggi il 30% del volume totale. Changan vanta partnerships con 1.100 fornitori globali e oltre 14.000 concessionari. L'innovazione è prioritaria e per questo è operativa una struttura globale di Ricerca e Sviluppo, con centri strategici a Chongqing, Beijing, Shanghai, Dingzhou ed Hefei in Cina, Torino in Italia, Yokohama in Giappone, Birmingham in UK, Detroit negli USA e Monaco in Germania. La struttura Global R&D include 18.000 ingegneri con 16 centri di ricerca tecnologica e sviluppo prodotto, 17 aziende tecnologiche e 180 laboratori.

A Giuseppe Graziuso è affidata la direzione delle operazioni in Italia. E' lui a guidare la sfida nel Bel Paese: “Stiamo facendo un gran lavoro di team stabilendo un filo diretto con Chongqing. Changan è il marchio principale mentre Deepal e Nevo sono linee di prodotto, con Avatr. Tutte vetture con il top di tecnologia e qualità e Adas per guida assistita di livello 2. Sono state “adeguate” dal punto di vista dinamico in base alle preferenze della clientela europea”

Gli obiettivi sono ambiziosi. “I due miliardi di investimento in Europa – conclude Graziuso – dimostrano l'impegno del Gruppo. E 8 nuovi modelli in tre anni inquadrano la portata della sfida. Noi abbiamo inaugurato una sede operativa a Milano e ci stiamo attrezzando con una rete capillare di 100 punti-vendita e di assistenza. I ricambi non saranno un problema grazie al magazzino di Verona. A Padova è già attiva la prima concessionaria ufficiale”. Svelati i prezzi dei primi modelli: la S07 costa 44.990 euro, la S05 parte da 36.990 e arriva a 42.990 (versione a 4 ruote motrici).