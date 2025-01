Shelby GT350, una Ford Mustang da 810 cv. Ecco l'ultima generazione della celebre pony car

Tra le auto a stelle e strisce, la Ford Mustang rimane una delle più iconiche, soprattutto quando viene sottoposta alle cure Shelby. Così, seguendo la scia del modello di sessant'anni fa, la Shelby GT350 del 1965, oggi, il costruttore americano, il cui nome è legato in maniera indissolubile al mondo del motorsport, ha realizzato una GT350 2025 basandosi sull'ultima generazione della celebre pony car.

Disponibile nelle versioni da 480 e 810 cavalli, nel secondo caso con il motore V8 5.0 sovralimentato tramite compressore Whipple, e con trasmissione manuale o automatica, la Mustang GT350 2025 presenta uno stile che ne sottolinea il potenziale prestazionale. Infatti, si caratterizza per i badge del 60° anniversario, per gli elementi in fibra di carbonio e per il cofano in alluminio dotato di presa d'aria di grandi dimensioni, oltre che per la grande ala posteriore. Come per la vettura del 1965, verrà prodotta in 562 esemplari che saranno allestiti da Shelby e venduti da concessionarie Ford selezionate. Questi saranno proposti in 6 colorazioni con quattro tipologie di strisce opzionali.