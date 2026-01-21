Škoda, arriva Kamiq nelle versioni Your Way e Be More. Allestimenti pensati per l'Italia e basate sulle esigenze dei clienti

Škoda amplia nel 2026 l'offerta del Kamiq per il mercato italiano introducendo le nuove versioni Your Way e Be More, sviluppate da Škoda Italia sulla base delle esigenze dei clienti italiani. I due allestimenti affiancano Selection e Monte Carlo e sono disponibili per l'intera gamma di motorizzazioni. Ispirate al posizionamento di brand 'Let's Explore', le nuove versioni puntano su una dotazione di serie più completa in termini di comfort, connettività e sicurezza, offrendo un vantaggio economico rispetto ai singoli optional.

Invariate le dimensioni compatte, abitabilità da segmento superiore e facilità di guida. La versione Your Way si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici, i dettagli esterni in nero e una dotazione che include climatizzatore automatico bi-zona, vernice metallizzata, Android Auto e Apple CarPlay wireless e quattro prese USB-C. La Be More propone un look più sportivo con tetto nero, vetri posteriori oscurati e finiture nero lucido, oltre a servizi Care Connect, retrocamera e sensori di parcheggio anteriori.

La gamma motori comprende i benzina 1.0 TSI da 95 e 115 CV e il 1.5 TSI da 150 CV. A gennaio Kamiq 1.0 TSI Your Way è proposta a 199 euro al mese, con anticipo zero e TAN 0%, per vetture in pronta consegna con formula Clever Value.