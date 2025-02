Škoda, le emozioni aumentano con le sportive Kodiaq RS e Octavia RS. Nuovo motore 2.0 TSI da 265 cv e 400 Nm di coppia

La gamma Škoda RS si rinnova con l'introduzione con le varianti sportive di Kodiaq e Octavia, dotate ora del nuovo motore 2.0 TSI da 265 CV (195 kW) e fino a 400 Nm di coppia. Da oltre 50 anni, la casa boema sviluppa la linea sportiva RS, abbreviazione di «Rally Sport», sinonimo di alte prestazioni prima in pista e, dal 2000, anche su strada con i modelli di serie. Sotto al cofano, Kodiaq RS e Octavia RS custodiscono il nuovo motore a benzina 2.0 liti TSI da 265 CV (circa 20 CV in più rispetto al precedente) abbinato a una cambio DGS a 7 rapporti. Su Kodiaq la coppia massima raggiunge i 400 Nm e la trazione è integrale mentre su Octavia si ferma a 370 Nm la coppia massima e la trazione è anteriore. Gli ultimi aggiornamenti, in ordine di tempo, riguardano la nuova generazione del suv a 5 o 7 posti Kodiaq e della rinnovata Octavia, disponibile sia in versione berlina che station wagon.

Entrambi i modelli, oltre a un motore più potente, sono dotate di un'ampia dotazione di serie, che include tra gli altri i fari Matrix Led, i fanali posteriori a Led con indicatori di direzione animati e il sistema di avviamento e apertura senza chiave. Lo stile RS è riconoscibile dai numerosi dettagli della carrozzeria rifiniti in nero lucido e dal design esterno ancora più distintivo, grazie a elementi aerodinamicamente ottimizzati come spoiler e diffusori sui paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, oltre a terminali di scarico a vista che su Octavia RS sono completamenti nuovi. Il coefficiente di resistenza aerodinamica dei modelli è stato ridotto grazie ai cerchi in lega RS di dimensioni da 19 pollici su Octavia e da 20 pollici su Kodiaq.

All'interno, i due modelli sono sono caratterizzati da sedili sportivi neri, pannelli delle portiere con cuciture rosse a contrasto e rivestimento del tetto nero, mentre il sistema di infotainment e il Virtual Cockpit sono dotati di grafica specifica. I sedili anteriori ergonomici specifici per RS, appositamente sviluppati, sono dotati di appoggiatesta integrati. A livello dinamico, i tecnici Škoda hanno introdotto di serie lo sterzo progressivo a rapporto variabile per entrambi i modelli RS come anche il Dynamic Chassis Control (DCC), che valuta costantemente la situazione di guida e reagisce regolando gli ammortizzatori di ciascuna ruota in modo indipendente.