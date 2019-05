Skoda, arriva la Citigo-e iV elettrica a circa 20 mila euro. In vendita nel 2020

BRATSILAVA – La prima elettrica di serie della Freccia Alata è compattissima. È la versione a zero emissioni della Skoda Citigoe iV, con la quale condivide piattaforme e dimensioni. La lunghezza è di qualche millimetro inferiore ai 3,6 metri. Anche la capacità del bagagliaio è sostanzialmente identica: è compresa fra i 250 ed i 923 litri, rispettivamente uno e sei litri in meno. Anche questo modello fa parte della straordinaria (nel senso di fuori del comune) offensiva a batteria del gruppo Volkswagen.

La produzione della Citigoe iV comincerà entro la fine dell'anno nello stabilimento di Bratislava, mentre la commercializzazione scatterà l'anno successivo, quando arriverà anche in Italia. Circa il prezzo non esistono indiscrezioni, anche se si può azzardare un listino ampiamente sotto i 20.000 euro (forse vicino ai 22.000). La piccola a zero emissioni è accreditata di un'autonomia di 265 chilometri nel nuovo ciclo di omologazione Wltp.

Il motore elettrico ha una potenza di 61 kW, mentre per la batteria aglio ioni di litio viene dichiarata una capacità di 36,8 kWh (il doppio dell'attuale “sorella” e-up!). Il costruttore assicura tempi di rifornimento fino all'80% in sessanta minuti con il sistema di ricarica rapido a corrente continua da 40 kW ed il cavo Combined Charghing System. In attesa della definizione del listino ufficiale, Skoda ha anticipato che sul fronte della sicurezza il Lane Assist sarà di serie. I fendinebbia fanno parte dell'equipaggiamento standard, mentre luci diurne a Led e illuminazione in curva sono a richiesta.

Dal punto di vista estetico la Citigoe iV è caratterizzata dalla presenza delle targhette che la identificano come elettrica ed anche dalla calandra del radiatore in tinta con la carrozzeria. Per le calotte dei retrovisori esterni Skoda offre la possibilità di scegliere tra il nero e lo stesso colore degli esterni. La compattissima che arriva dall'Est uscirà dalla fabbrica anche con climatronic, chiusura centralizzata, autorardio Swing II e docking station per smartphone Move&Fun.