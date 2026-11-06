Škoda Kodiaq, arriva il plug-in hybrid da 200 kW. In modalità completamente elettrica supera i 100 km

La gamma Škoda Kodiaq si amplia con l'arrivo di una nuova motorizzazione plug-in hybrid da 200 kW, che introduce una variante più potente nella famiglia del suv ceco. L'aggiornamento riguarda anche due allestimenti differenti per impostazione e caratteristiche, la Laurin & Klement e la RS, che potranno ora essere configurati con il nuovo sistema ibrido ricaricabile. Sul mercato italiano, entrambe le versioni sono già inserite nell'offerta del modello: la Kodiaq RS Phev ha un prezzo di 61.550 euro, mentre per la Laurin & Klement occorrono 62.000 euro. Il nuovo propulsore abbina il quattro cilindri 1.5 TSI evo2 da 130 kW a un motore elettrico da 85 kW, alimentato da una batteria con capacità netta di 19,7 kWh.

La potenza complessiva raggiunge i 200 kW, mentre l'autonomia in modalità completamente elettrica supera i 100 chilometri. Il sistema supporta inoltre la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. La Laurin & Klement si colloca al vertice della gamma per dotazioni e finiture. Rispetto alla Kodiaq Style aggiunge sedili anteriori ventilati e con funzione massaggio, rivestimenti in pelle disponibili in nero o tabacco e cerchi in lega specifici da 19 pollici. Sono inclusi anche i pacchetti Assisted Drive Plus e Convenience Plus, con sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio, telecamere a 360 gradi, impianto audio Canton e apertura del portellone tramite Virtual Pedal. La Kodiaq RS presenta invece un'impostazione più sportiva, sottolineata dai paraurti specifici, dai loghi vRS e dai cerchi da 20 pollici.

La dotazione comprende anche sospensioni a controllo elettronico e freni maggiorati, mentre nell'abitacolo trovano posto sedili ad alto contenimento, volante sportivo, inserti effetto carbonio e rivestimenti in pelle sintetica scamosciata. Infine, le novità della casa boema interessano anche le omologazioni: i motori 1.5 TSI mild hybrid e plug-in hybrid di Kodiaq e il 1.5 TSI mild hybrid di Superb Wagon sono ora conformi alla normativa Euro 7. Per le versioni mild hybrid, invece, la potenza aumenta da 110 a 118 kW.