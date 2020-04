Skoda Octavia è tecnologica e aggressiva. E più spaziosa di ogni altra berlina della sua categoria

MILANO - È moderna, filante, aggressiva. E più spaziosa di ogni altra berlina della sua categoria, peraltro non facile da definire per la consolidata abitudine Skoda di posizionare i suoi modelli a cavallo tra i segmenti convenzionali. Che sono il C e il D nel caso della Octavia, top seller del marchio giunta alla quarta generazione sull'onda di oltre 7 milioni di unità vendute dal 1996, anno della sua nascita come primo modello sviluppato dopo l'ingresso del brand ceco nell'orbita Volkswagen ed erede di un nome che tra il 1959 al 1971 aveva esercitato un ruolo importante nella storia – al tempo ambientata al di là della Cortina di Ferro – del costruttore.

Oltre alle consuete caratteristiche di intelligente concretezza sintetizzate dal claim aziendale «Simply clever», la nuova Octavia berlina – ma è disponibile anche la station wagon – segna l'ingresso di Mladà Boleslav nel mondo dell'elettrificazione: alle motorizzazioni 1.0 e 1.5 Tsi turbo a benzina, 1.5 Tdi Evo turbodiesel e 1.5 G-Tec a metano si aggiungono infatti le inedite e-Tec mild-hybrid e ibrida plug-in che sfoggia il badge «iV» riservato alle Skoda «alla spina». Il tutto con livelli di potenza compresi tra 110 e 204 cv.

Egualmente evolute, sempre nell'ottica della concretezza «simply clever», sono le dotazioni di assistenza alla guida tra le quali troviamo sistemi alla prima apparizione su una Skoda come il Collision Avoid Assistant e il Turn Assistant, il primo che interviene sullo sterzo agevolando la manovra evasiva in caso di possibile impatto e il secondo che attiva la frenata d'emergenza quando svoltando a un incrocio si rischia una collisione con i veicoli provenienti dalla direzione opposta.

A questi dispositivi si affianca l'utile Exit warning che segnala il sopraggiungere di un veicolo o di un ciclista quando si sta per aprire la portiera, mentre il Local Traffic Warning tiene sotto controllo il flusso del traffico segnalando il pericolo legato a improvvisi rallentamenti.

Per quanto riguarda la connettività, i cui servizi sono accessibili con la eSim integrata nella vettura, e l'infotainment, la gestione – con comandi sia gestuali, sia vocali – delle relative funzioni è affidata al display centrale da 8,25 o da 10 pollici. La versione top di gamma Columbus comprende anche il Virtual cockpit, la strumentazione integralmente digitale e ampiamente configurabile che sta «conquistando» tutti i brand del gruppo Volkswagen e che offre l'inedita possibilità di selezionare due diversi livelli di zoom tra il quadro strumenti di fronte al guidatore e lo schermo a centro plancia.

Lunga 4.689 mm (12 in più rispetto alla generazione precedente, stessa lunghezza per berlina e wagon), nuova Octavia conferma che la conquista dello spazio non riguarda solo i passeggeri, ma anche i bagagli che, con tutti i sedili in posizione, dispongono di un vano da 600 litri. Il debutto nel listino italiano avviene con i livelli di allestimento Executive e Style e con i motori turbo 1.5 Tsi a benzina da 150 cv e turbodiesel Tdi 2.0 da 116 e 150 cv, quest'ultimo abbinato al cambio automatico Dsg a doppia frizione. I prezzi partono da 27.250 euro per la berlina, mentre a parità di versione la station comporta un esborso supplementare di 1.050 euro.