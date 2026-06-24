Škoda Peaq, debutta il “large” Suv elettrico a 7 posti. Ha un pacco batterie da 91 kWh e un'autonomia fino a 640 km

Seguendo via web l'inconsueta presentazione del suv elettrico 7 posti Peaq organizzata da Škoda prima a Monnetier-Mornex in Alta Savoia, e poi sulla vetta del Mont Salève (un luogo legato al Tour de France per la sua celebre salita) molti fra i 4.500 collegati al sito - assieme ai presenti nella stazione d'arrivo della funivia - si sono sicuramente chiesti se questo inedito modello resterà Simply Cleaver oppure se baserà le sue aspirazioni sul fatto di essere Simply Bigger. Le ambizioni di Peaq (che non nasconde di chiamarsi così per salire più in alto) sono indubbiamente molte, sicuramente superiori al dislivello di circa 600 metri tra il fondo valle e Mont Salève. Il nuovo 'large suv' - costruito in Repubblica Ceca, nello storico stabilimento principale del marchio a Mladá Boleslav - punta infatti a sfruttare nel Continente l'assenza di una concorrenza diretta tra i marchi generalisti In Europa il mercato dei usb elettrici a 7 posti è attualmente polarizzato: da un lato da modelli premium come Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 e Volvo EX90, che hanno prezzi proporizinaemnte elevati, dall'altro dai derivati dai furgoni commerciali.

Škoda non ha comunicato i prezzi e nemmeno le previsioni di vendite, ma c'è da credere che con l'imponente lunghezza di 4,90 metri e un passo record di ben 2.965 millimetri, Peaq rappresenterà il top di gamma posizionandosi sopra alla Kodiaq termica e alla Enyaq. Proporzioni monumentali, quelle di Peaq, che si traducono in un abitacolo flessibile progettato per ospitare fino a sette passeggeri adulti, con soluzioni modulari e - secondo quando dichiarato - molto funzionali e confortevoli. Del resto il suv è basato (con adeguate modifiche ed evoluzioni) sulla stessa maxi-variante della piattaforma Meb che Volkswagen ha utilizzato per il minibus ID.Buzz Lwb. Esteticamente, il suv top di gamma porta su strada l'evoluzione definitiva del linguaggio stilistico Modern Soli anticipato dal concept Vision 7S ed applicato nei più recenti modelli della Casa ceca.

Spicca nel frontale il rivoluzionario pannello nero lucido denominato Tech-Deck Face, che integra una retroilluminazione a Led con sottili lamelle verticali e fari a matrice di luce a forma di T. La fiancata pulita, la linea di cintura alta e i massicci montanti posteriori conferiscono alla Peaq una presenza imponente su strada che, in verità, strizza l'occhio alla temuta concorrenza cinese. . Sotto la scocca trova spazio un pacco batterie che raggiunge i 91 kWh per un'autonomia dichiarata che tocca i 640 chilometri nel ciclo Wltp con una singola ricarica. La ricarica rapida CC permette di passare dal 10% all'80% in soli 28 minuti, Previste tre varianti di motorizzazione elettrica: 150 kW, 210 kW e 220 nella variante a trazione integrale.