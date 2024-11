Škoda Superb, arriva l'ammiraglia in versione Sportline. Look grintoso, assetto sportivo e dotazione di serie più ampia

La quarta generazione dell'ammiraglia Škoda Superb, lanciata in Italia a primavera 2024 nella variante Wagon, amplia la propria gamma con l'inserimento a listino della nuova versione Sportline. Caratterizzata da un design dinamico, la Superb Sportline è dotata di serie di un pacchetto tecnico che migliora il piacere di guida, a cui aggiunge interni specifici nelle finiture e nei materiali. La nuova versione è proposta per l'intera nuova gamma di motorizzazioni che, per la prima volta, affianca agli apprezzati TDI le tecnologie mild-hybrid e il plug-in hybrid di seconda generazione, in grado di percorrere oltre 100 km con la sola propulsione elettrica. L'aspetto atletico di Škoda Superb Sportline è enfatizzato dai dettagli esterni della carrozzeria in nero lucido. La quarta generazione dell'ammiraglia Škoda spicca quindi per la calandra, le cornici dei finestrini, le calotte degli specchietti retrovisori, le modanature del paraurti anteriore specifico Sportline, le barre sul tetto e i lettering Škoda nella parte posteriore, tutti verniciati in nero metallizzato.

Nuova Superb Sportline monta di serie cerchi aerodinamici da 18 pollici lucidi antracite con coperture Aero nero opaco. Come optional sono disponibili cerchi i da 19 pollici in vari design. I passaruota anteriori sono decorati da loghi Sportline ridisegnati. La dotazione di serie della nuova versione Sportline è praticamente full optional comprendendo, tra le altre, tutte le tecnologia di assistenza attiva alla guida, il sistema di navigazione satellitare connesso con schermo da 13», il climatizzatore automatico a tre zone, i gruppi ottici Matrix Led di seconda generazione, il portellone elettrico con Virtual Pedal e il sistema Kessy Advanced, che include una nuova funzione di blocco e sblocco automatico e aggiunge l'illuminazione ad incasso per le maniglie esterne delle portiere. Specifici della nuova Superb Sportline sono invece lo sterzo progressivo a incidenza variabile e l'assetto sportivo ribassato di 15 mm che migliorano la maneggevolezza e il piacere di guida. A richiesta del cliente è disponibile il nuovo controllo dell'assetto DCC Sport con gestione elettronica separata per le funzioni di compressione ed estensione.

Gli interni di serie della Superb Sportline sono caratterizzati da sedili sportivi anteriori riscaldati con appoggiatesta integrati e lunghezza dei cuscini delle sedute regolabile manualmente. I sedili sono ergonomici, completamente regolabili elettricamente e con funzione di massaggio grazie a dieci cuscini d'aria a controllo pneumatico, rivestiti in una combinazione di pelle scamosciata e finta pelle. Il rivestimento del tetto è sempre in colore nero. Gli elementi decorativi sulla plancia e sulle portiere hanno finitura effetto carbonio. La pedaliera in acciaio inox si accosta al volante sportivo multifunzione a tre razze con cuciture nere e stemma Sportline per completare il quadro dinamico dell'abitacolo. La nuova Škoda Superb Sportline è proposta in abbinamento all'intera gamma di motorizzazioni, che include ora il 2.0 TSI 265 CV 4x4, il 1.5 TSI mild-hybrid 150 CV, il 2.0 TDI 150 CV, il 2.0 TDI 193 CV 4x4 e il nuovo 1.5 TSI plug-in hybrid di seconda generazione con potenza di sistema di 204 CV e autonomia elettrica in ciclo WLTP min/max 124/135 km. Tutta la gamma Superb è dotata di serie di cambio automatico DSG con selettore sul piantone dello sterzo. Il listino di Superb Sportline parte da 51.450 euro.