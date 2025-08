Skoda, un triplete di nuova mobilità: Elroq, Eniaq, Kodiaq le elettrificate

REGGIO EMILIA - Il marchio del Gruppo Volkswagen fondato nel 1925 in Repubblica Ceca è riuscito a scalare fino al terzo posto della classifica per vendite in Europa. Skoda cala un bel tris di vetture complete, democratiche e accessibili, pronte a dare una nuova dimensione anche nella mobilità più avanzata. Per aggiungere non solo modelli - ovviamente Suv - ma anche valore a una gamma sempre più completa ispirata al nuovo claim della Casa: “Lets Explore”. Un viaggio alla scoperta di una produzione intelligente, concreta per una visione industriale che convince proprio per essere un laboratorio del buon senso. Tre modelli presentati, tre posizionamenti e attitudini differenti, uniti nell’approccio Skoda del “Value for Money” per offrire sempre versioni ricche di base con la sicurezza di guida assistita di livello due di serie, e la massima attenzione alla connettività e digitalizzazione.

Elroq è Suv elettrico compatto da 4,49 metri, pensato per il pieno del segmento C del mercato, con un cuore proiettato però a qualcosa di superiore. Condivide la piattaforma MEB con Enyaq, ma arriva a un prezzo simile al Karoq. Il design è accattivante: fari spezzati, griglia chiusa Tech-Deck e interni essenziali ma curati, con materiali chiaramente sostenibili. Il bagagliaio parte da 470 litri. Le versioni sono quattro: 50, 60, 85, 85x, con autonomie fino a 581 km WLTP e potenze fino a 220 kW. Insomma un Suv compatto ma vero, sia per l’uso quotidiano in città che per ogni tipologia di viaggio. Enyaq invece è il fresco rinnovamento del “gigante gentile” porta il family feeling Modern Solid a un nuovo livello. Griglia luminosa, nuove luci, aerodinamica evoluta (con Cx da 0,245 per il Suv e 0,225 per la Coupé). La vera evoluzione comunque arriva sotto il cofano con batterie fino a 82 kWh, ricarica 10-80% in soli 28 minuti, e preriscaldamento della batteria di serie. Nuovo Enyaq si declina in due versioni: Suv classico e Coupé sportivo, entrambi con il pedale virtuale per il bagagliaio. La dotazione è completa, e intuitiva . Elevata invece la connettività, di qualità premium con navigazione intelligente per la ricerca delle colonnine, e la nuova app MySkoda capace di dialogare con l’auto in tempo reale.



Kodiaq infine è la seconda generazione, l’XL della famiglia Skoda, completamente riprogettato per una versatilità esaltata dalla motorizzazione ibrida plug-in con oltre 120 km di autonomia elettrica. Un pacchetto tecnologico dotato di una batteria da 25,7 kWh e della ricarica DC da 50 kW, che consente di fare il pieno dal 10 all’80% in 25 minuti. Dentro fa bella mostra di sé il nuovo cockpit digitale, con quadranti intelligenti per gestire tutte le funzioni. Un salotto mobile per famiglie esigenti. Essendo tre figli di una stessa famiglia, non mancano i punti di contatto condivisi su ogni modello. Dall’infotainment da 13 pollici, intuitivo e fluido, alla navigazione smart, con soste ottimizzate per i viaggi lunghi e ricerca automatica delle colonnine compatibili. L’app mobile che sincronizza destinazione, soste e orari. Il tutto seguendo la filosofia Skoda: l’abituale sicurezza di livello 2 di serie, efficienza reale (non teorica), prezzi accessibili - si parte dai 34.500€ della Elroq per arrivare ai 45.400€ dell’Enyaq in versione coupé, passando per il Kodiaq ibrido ricaricabile da 41.900€ - per avere la vettura giusta al prezzo giusto senza per questo dover salire di segmento.