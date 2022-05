Smart #1 Launch Edition, al via i pre-ordini per l’Italia. Sono 150 gli esemplari in tiratura limitata disponibili

Dopo la svolta elettrica del 2020 la nuova era Smart prende slancio con la Smart#1 launch edition, un’esclusiva serie limitata disponibile in soli 1.000 esemplari in tutta Europa, di cui 150 destinati al mercato Italiano. Da oggi è, infatti, possibile pre-ordinare la prima special edition della nuova generazione smart presso uno dei 27 partner di vendita sul territorio. L’opzione andrà poi confermata al momento della pubblicazione dei listini, prevista per il prossimo mese di settembre. La Smart#1 launch edition arriverà sulle strade entro febbraio del 2023. Prosegue la lunga tradizione delle serie speciali firmate smart, da sempre particolarmente apprezzate dai fan del marchio. Disegnata nel design center di Mercedes-Benz AG, la Smart#1 launch edition si distingue per la livrea in digital White con finiture a contrasto matt gold e cerchi in lega dedicati da 19 pollici. Il look da Suv urbano omaggia la formula vincente che è in grado di combinare dimensioni compatte con il massimo dell’abitabilità e dei volumi interni.

A bordo, sedili, plancia, pannelli porta e volante sono in pelle/tessuto tecnico total white. L’aerobridge e gli inserti plancia sono a contrasto con un elegante matt gold. Il tetto panorama full size con trama della bandiera a scacchi, richiamata anche nei sedili e nei cerchi in lega. Di serie sono presenti lo schermo touch da 12,8” e driver cluster da 10,7”, telecamera 360’ con assistenza automatica al parcheggio, sound system Beats, ricarica ad induzione per smartphone, luci ambient, fari matrix led intelligenti adattivi e cyberspark lights posteriori. Il motore elettrico eroga 272 cavalli e 343 Nm di coppia massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi. Il propulsore viene alimentato dalla batteria da 66 kWh, in grado di garantire un’autonomia dichiarata di 440 chilometri.

Il corredo di sistemi di sicurezza è stato implementato con i più avanzati dispositivi di assistenza alla guida tra cui Highway Assist, Traffic Jam Assist, Remote Parking Assist, Lane Change Assist e Blind Spot Detection per un livello di guida autonoma L2+. Una digitalizzazione a tutto tondo che permette aggiornamenti OTA su diversi aree: dalla sicurezza all’infotainment, esattamente come uno smartphone.