Smart #2: è tornata la regina delle citycar. Svelata a Parigi ha 60 kW/82 cv, il prezzo parte da 19.990 euro

È tornata, it’s back, come recita il claim che accompagna il debutto della nuova #2 al Salone di Parigi 2026. Torna a distanza di circa un anno dall’arrivederci al mercato italiano della EQ fortwo, dove ha registrato oltre 650.000 immatricolazioni in Italia 200.000 delle quali solo a Roma. Non cambia la formula di due posti confinati all’interno della cellula Tridion, l’ossatura di sicurezza che, a differenza del passato, non è più visibile sul fianco di una carrozzeria lunga 274 cm, cinque in più della EQ fortwo, larga 193 cm con gli specchietti e 1.550 mm in altezza, con un passo di 1.870 mm. Invariati i capisaldi stilistici del modello uscente, al netto dei ritocchi sui gruppi ottici anteriori e posteriori, come inedito è il design dei cerchi da 15 o 16”. Tra le conferme, troviamo l’accesso al bagagliaio diviso in due sezioni, quella superiore vetrata. Ottima la capacità pensando in rapporto alle dimensioni: da 305 a 527 litri.

Decisamente più visibili le novità dell’abitacolo, rivoluzionato nel layout. A partire dalle dimensioni ridotte al minimo del tunnel centrale, che permette ai passeggeri di passare agevolmente da una seduta all’altra in caso di sosta molto ravvicinata ad altri veicoli o tipi di ostacoli. La plancia è stata ridisegnata attorno al nuovo display da oltre 10” leggermente orientato verso il guidatore, affiancato dal quadro strumenti digitale che appare dietro la corona del volante. Tra i pochi elementi di continuità presenti all’interno della #2, le bocchette di ventilazioni in stile aeronautico ispirate al mondo Mercedes-Benz.

Al lancio, la smart #2 è disponibile con il motore elettrico sincrono a magneti permanenti montato sull'asse posteriore, capace di erogare 60 kW/82 CV e 130 Nm di coppia massima. Il crono sullo sprint da 0 a 100 viene chiuso in 11,6 secondi, con una velocità massima autolimitata a 140 km/h. Il propulsore viene alimentato da una batteria LFP da 35,8 kWh netti, che offre un'autonomia di circa 290 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica in AC passa per il caricatore di bordo da 7,4 kW, mentre negli allestimenti superiori troviamo il caricatore trifase da 11 kW. Tra le novità rispetto al passato, la ricarica anche in corrente continua gestita da un caricatore di bordo da 65 kW.

Arriverà nelle concessionarie italiane nella prima metà del 2027 in tre allestimenti: Pure, Pure+, Premium. Il prezzo di partenza è di 19.990 euro per la Pure, si sale a 20.990 euro per la Pure+ e si arriva a 24.490 euro per la top di gamma Premium.