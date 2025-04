Smart #5 Brabus: l’elettrica da 645 cv che riscrive le regole del Suv sportivo

MILANO – Quando si parla di vetture elettriche ad alte prestazioni, l’immaginario collettivo pensa immediatamente a supercar da sogno e, spesso, non alla portata di tutti. La nuova Smart #5 Brabus arriva per scompaginare le carte. Siamo di fronte a un SUV completamente elettrico, capace di offrire numeri da sportiva estrema e dotata di una forte personalità visiva. Anche per questo motivo, il suo debutto mondiale non poteva che avvenire alla Milano Design Week 2025.

Il sodalizio tra Smart e Brabus non è certo una novità, ma con la #5 si entra in una nuova era. Siamo di fronte alla Smart più potente mai costruita: ben 645 Cv e 710 Nm di coppia, generati da un sofisticato sistema a trazione integrale alimentato da una piattaforma a 800 volt. Il risultato è un’accelerazione bruciante: bastano appena 3,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h, oltre a una velocità massima di 210 km/h. Scatto reso ancora più coinvolgente grazie alla Brabus Mode, che simula il rombo del motore per un’esperienza acustica degna di una sportiva tradizionale.

Ma il vero colpo d’occhio, ancor prima di accendere il motore, è il design. Lunga 4,69 metri e larga 1,92 metri, la Brabus presenta forme muscolose, passaruota che mettono in evidenza i cerchi da 21” con design specifico Monoblock Z, pinze freno rosse, e un assetto ribassato. La carrozzeria è, inoltre, impreziosita da una serie di dettagli firmati Brabus come lo splitter rosso, sotto il paraurti ridisegnato, e un alettone ben visibile sul lunotto posteriore. La linea guida della #5 Brabus è semplice: esibire senza esagerare, ma sempre con stile.

E se l’esterno punta sull’impatto visivo, l’abitacolo della Smart #5 Brabus vede in primo piano il comfort e l’uso di materiali pregiati. I sedili in microfibra con inserti DINAMICA abbinano sportività e raffinatezza, mentre il volante in Alcantara con logo Brabus retroilluminato aggiunge un tocco di stile. Il tetto panoramico Halo e l’illuminazione ambientale, a 256 tonalità, creano un ambiente esclusivo, in cui ogni dettaglio è pensato per appagare i sensi. Anche i passeggeri posteriori sono coccolati: i sedili sono riscaldabili e l’abitacolo offre ampio spazio nonostante la compattezza generale del veicolo.

Non manca ovviamente una dotazione tecnologica all’avanguardia. Il sistema infotainment si articola su due schermi OLED da 13”, uno per il conducente e uno per il passeggero, per una fruizione intuitiva e coinvolgente dei contenuti. Ma il vero fiore all’occhiello è il sistema audio firmato Sennheiser: 20 speaker ad alte prestazioni, con potenza massima di 1.190 Watt, e compatibilità Dolby Atmos 7.1.4 per un’esperienza sonora immersiva.

Oltre alla potenza, anche la ricarica vanta numeri da record: grazie alla tecnologia a 800 volt, la Smart #5 Brabus è in grado di ricaricare dal 10 all’80% in appena 18 minuti, mentre l’autonomia arriva fino a 540 km nel ciclo WLTP. Un dato che, insieme alla potenza e al comfort, la rende una delle proposte più versatili e complete dell’attuale panorama elettrico.

Con un prezzo di partenza fissato a 50.635 Euro e l’apertura degli ordini in Italia prevista per il 17 giugno 2025, la nuova smart #5 Brabus si propone come scelta ideale per chi cerca un SUV elettrico fuori dagli schemi, capace di unire stile e prestazioni con un elevato tasso di tecnologia.