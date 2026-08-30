Smart #5, l'elettrica che non ti aspetti. Imponente e muscoloso è un Suv versatile pensato per famiglie e amanti dell'avventura

Quando si pronuncia il nome «smart», la mente corre immediatamente a quelle agili citycar che hanno rivoluzionato il nostro modo di parcheggiare e muoverci nei centri storici. Ma dimenticate tutto quello che pensavate di sapere. Con l'arrivo della Smart #5, il marchio entra di prepotenza nel segmento dei SUV premium di medie dimensioni. Non è solo un'evoluzione, è una vera e propria rivoluzione di filosofia che segna il quinto anniversario di smart Europe. Appena la si vede dal vivo, la prima sensazione è di sorpresa.

La #5 è imponente, muscolosa, eppure mantiene quel design pulito e moderno che contraddistingue la nuova era del brand. È il SUV più spazioso e versatile mai costruito da smart, pensato non solo per la giungla urbana, ma per accompagnare le famiglie e gli amanti dell'avventura anche oltre i confini dell'asfalto. Il design, che segue la filosofia «Love, Pure, Unexpected», gioca su dettagli raffinati come le porte senza cornice o il tetto panoramico Halo. Salendo a bordo, l'impatto tecnologico è di quelli che lasciano il segno.

L'abitacolo è un trionfo di design e intelligenza: materiali pregiati, come il legno di quercia e la pelle premium, si fondono con un sistema di infotainment alimentato dal potentissimo chipset AMD V2000. La gestione di tutto ciò che avviene nel veicolo è affidata a un'interfaccia fluida, visualizzabile attraverso un impressionante head-up display AR da 25,6 pollici, affiancato da un cruscotto digitale e due display OLED da 13 pollici. A rendere il tutto ancora più coinvolgente ci pensa il nuovo avatar «Leo», un assistente vocale evoluto basato sull'intelligenza artificiale, che porta l'interazione con l'auto a essere naturale e sicura, permettendo una gestione a mani libere di numerose funzioni.

Ma la vera magia avviene quando ci si mette in movimento. Grazie alla piattaforma a 800 Volt, la smart #5 non si limita a scorrere silenziosa: offre prestazioni da vera sportiva, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi nelle versioni più performanti. La dinamica di guida è supportata da cinque diverse modalità che permettono di affrontare con disinvoltura non solo l'asfalto autostradale, ma anche terreni più insidiosi come sabbia, neve, fango e roccia, grazie alle impostazioni specifiche presenti nelle varianti Pulse e Summit Edition. Un plauso va fatto alla gestione dell'energia.

Le varianti dotate di batteria NCM da 100 kWh promettono un'autonomia fino a 590 km nel ciclo WLTP, un numero che cancella definitivamente qualsiasi ansia da ricarica per chi pianifica lunghi viaggi o gite fuori porta. E quando è il momento di fermarsi a una colonnina ultra-rapida, la tecnologia a 800 Volt fa miracoli: il sistema supporta potenze di ricarica DC fino a 400 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% di carica in soli 18 minuti in condizioni ottimali. Non manca poi il lato pratico, che su questo modello raggiunge nuovi vertici.

La vettura è dotata di una presa Vehicle-to-Load (V2L) da 230 Volt che trasforma l'auto in una sorta di power bank gigante per alimentare dispositivi elettronici, perfetta per chi ama il campeggio o la vita all'aria aperta. Lo spazio interno è generoso, grazie a un passo di 2.900 mm, e viene gestito in modo intelligente con ben 34 vani portaoggetti, un bagagliaio anteriore illuminato da 72 litri e una capacità di carico posteriore che arriva fino a 1.530 litri. Per godersi il viaggio, l'esperienza sonora è affidata al Sennheiser Signature Sound System con 20 altoparlanti e tecnologia Dolby Atmos 7.1.4, per un audio immersivo che trasforma l'abitacolo in una sala concerti viaggiante.

In un mercato sempre più affollato di proposte elettriche, la smart #5 riesce a distinguersi non solo per il badge che porta sul cofano, ma per la capacità di essere, allo stesso tempo, un oggetto tecnologico avanzato e una compagna di viaggio affidabile e sicura, grazie anche a soluzioni come l'airbag a tendina a forma di V e una struttura rigida in acciaio e alluminio. È la prova che il futuro della mobilità, anche per un marchio storico come smart, passa per la voglia di osare, di crescere e di guardare - finalmente - molto più lontano del prossimo isolato. Se questo è l'inizio della nuova avventura smart, il posizionamento del brand nel segmento premium è più che mai solido e promettente. I prezzi della smart #5 partono da 47.935 euro fino ai 63.296 della versione Brabus.