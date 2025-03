Smart #5, il Suv elettrico per la città nato sotto il segno dell’avventura

STOCCARDA – Si allarga sempre più la famiglia Smart. Dopo che la #1 ha aperto il nuovo corso, subito seguita dalla #3, è ora la volta della #5. Il marchio, diventato una joint-venture tra Mercedes Benz e il Gruppo Geely, ha svelato in Germania il modello più grande finora mai realizzato nella sua storia. Non più solo per la città, con il SUV di segmento D la Smart mira a conquistare anche gli appassionati della vita all’aria aperta che non disegnato l’avventura.

Lunga 4,69 metri, larga 1,92 metri e alta 1,70, la #5 con il suo design boxy strizza l’occhio al fuoristrada. Lo stile, che solamente all’apparenza si discosta dai classici stilemi Smart, si presenta muscoloso e pronto a scalare un terreno impervio. Sbalzi ridotti, passaruota pronunciati e sviluppo orizzontale rendono decisamente aggressivo il SUV sino-tedesco. Ma, osservandolo più nel dettaglio, si osserva come le forme non presentano mai spigoli vivi e, come nella tradizione Smart, sono tutti ben raccordati.

Aggressiva anche la firma luminosa, con LED a sviluppo verticali che ne disegnano la calandra. Interessante come la disposizione delle luci frontali venga replicata anche al posteriore rimarcando il design della vettura. Non mancano inserti colorati sui paraurti, oltre agli specchietti retrovisori con calotte bi-tono e cerchi in lega, da 19” o 20”, che impreziosiscono la vista laterale.

Il vero carattere della Smart #5 esce prepotente con la versione Summit Edition. Dotata di trazione integrale, il SUV è pensato per chi vuole un mezzo per affrontare ogni terreno. Il gancio traino retrattile e il portapacchi sul tetto, predisposto per accogliere una tenda con scaletta laterale, rendono la #5 la vettura ideale per la vita all’aria aperta.

L’abitacolo riflette la stessa vocazione: il tetto panoramico Halo illumina uno spazio pensato per il massimo comfort. I sedili reclinabili possono trasformarsi in un letto king-size, mentre l’illuminazione ambientale, regolabile in 256 colori, contribuisce a creare l’atmosfera ideale per ogni momento. Lo spazio di carico è generoso: il bagagliaio varia da 630 a 1.530 litri, a cui si aggiunge un frunk anteriore da 72 litri e ben 34 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo. I materiali, tra cui legno di quercia e pelle, trasmettono un senso di qualità elevata, mentre i sedili riscaldati, sia anteriori che posteriori, aggiungono un tocco di lusso.

Sul fronte tecnologico la Smart #5 non delude affatto. Il cruscotto digitale da 10,25” è affiancato da un head-up display da ben 25,6” con realtà aumentata, che proietta informazioni utili direttamente nel campo visivo del conducente. Il sistema di infotainment si avvale di due touch screen da 13”, uno dedicato alla gestione dell’auto e l’altro a disposizione del passeggero anteriore. Il tutto è completato da un impianto audio Sennheiser con ben 20 altoparlanti, pensato per offrire un’esperienza sonora immersiva.

La gamma della Smart #5 comprende diverse motorizzazioni, tutte elettriche. La versione d’ingresso, la Pro, monta un singolo motore da 250 kW (340 Cv) che agisce esclusivamente sull’asse posteriore. Alimentato da una batteria LFP (litio-ferro fosfato) da 76 kWh, il SUV può percorrere fino a 465 km con una singola ricarica.

Salendo di livello, sulla #5 troviamo un accumulatore NCM (nichel-manganese-cobalto) da 94 kWh netti. Una delle peculiarità della piattaforma a 800 Volt è la velocità di ricarica: grazie a una potenza massima di 400 kW in corrente continua, bastano appena 18 minuti per passare dal 10 all’80% di carica. Inoltre, la Smart #5 può fungere da fonte di energia per dispositivi elettronici sfruttando la presa a 230 Volt.

Le versioni intermedie, Pro+ e Premium, vantano un motore più potente da 267 kW (363 Cv), Che agisce sempre sulla trazione posteriore, e garantisce un’autonomia fino a 590 km. Al top della gamma troviamo la Pulse e la Summit Edition, dotate di due motori per una potenza combinata di 432 kW (587 Cv) e una coppia di 643 Nm, oltre a disporre del selettore per le 5 modalità di guida: Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock. Grazie a queste caratteristiche, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, raggiunge una velocità massima di 200 km/h e garantisce un’autonomia di 540 km.

Attesa sul mercato a partire da giugno, la Smart #5 avrà un prezzo base di 47.934 Euro, mentre per la più equipaggiata Summit Edition occorreranno 59.174 Euro. E per chi cerca ancora più prestazioni, è già in cantiere una versione più potente che dovrebbe toccare i 650 Cv.