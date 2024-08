Smart #5: la vettura più grande del marchio è un Suv elettrico con tanta tecnologia e fino a 740 km di autonomia

BYRON BAY – Tanto attesa, finalmente la Smart #5 è stata svelata nella cittadina australiana ma presto arriverà anche nel nostro mercato. La nuova vettura della Casa automobilistica tedesca, ora parte del Gruppo Geely, segna un nuovo inizio per il marchio che tutti noi abbiamo conosciuto e apprezzato per la pratica e compatta citycar ForTwo. Siamo dinnanzi, infatti, alla Smart più grande mai realizzata. Seguendo quanto già visto con le già apprezzate #1 e #3, anche la nuova #5 presenta le forme di un crossover ma questa Smart punta a competere nel segmento D portando, con se, un design innovativo e una dotazione tecnologica all’avanguardia.

Lunga 4,71 metri e con un passo di 2,90 metri, con la #5 siamo dinnanzi a una Smart totalmente inedita. Vuoi per le dimensioni, il SUV sicuramente rimarca la sua importante presenza su strada. Il merito è di un design che, sfruttando gli sbalzi ridotti, enfatizza la sua indole da fuoristrada e il dinamismo d’insieme. Il look squadrato si combina perfettamente con le linee moderne e l’ampio tetto in vetro. Come per i modelli precedenti, il logo smart è posizionato sul montante D, e gli specchietti bicolore, insieme ai cerchi in lega aerodinamici, contribuiscono a un aspetto raffinato.

Le linee esterne muscolose sono state addolcite con spigoli arrotondati andando, così, a richiamare il nuovo corso stilistico del marchio. L’anima della vettura è sicuramente sottolineata dalle luci frontali a sviluppo orizzontale, che sono replicate anche sul posteriore, oltre alla griglia che richiama lo stile da auto destinata al fuoristrada. A tal proposito la #5 avrà anche un pacchetto, denominato Adventurers’ Collection, espressamente studiato per l’offroad con protezioni per il fondo, gancio traino e portapacchi sul tetto con scalette laterali.

L'abitacolo della smart #5 è stato completamente riprogettato, risultando più moderno e spazioso rispetto alle sorelle minori. I nuovi sedili "zero-gravity" rappresentano una delle innovazioni più interessanti, offrendo un comfort superiore grazie alla possibilità di reclinarli fino a 121 gradi. Inoltre sono rivestiti in pelle e dotati di curtain airbag a V e cinture di sicurezza integrate nello schienale.

Anche i sedili posteriori sono stati migliorati offrendo la possibilità di essere riscaldati e regolati elettricamente, oltre a disporre di un parasole elettrico. Le luci LED, in stile aeronautico, per la lettura, oltre alla possibilità di configurare i sedili in diverse posizioni aggiungono ulteriore versatilità e un comfort per i viaggi più lunghi. Non manca la possibilità di impostare l'illuminazione ambientale, disponendo di ben 256 colori, oltre a un sistema audio Sennheiser da 2.000 watt. Ben studiato lo spazio a bordo con 34 vani nell’abitacolo, un Frank anteriore da 72 litri e il bagagliaio che offre fino a 1.530 litri di carico.

All’interno della Smart #5, la tecnologia gioca un ruolo centrale. Due schermi contigui Amoled 2.5K da 13" dominano la plancia, offrendo un'interfaccia intuitiva e altamente personalizzabile. Il cruscotto digitale da 10,3" e l'head-up display in realtà aumentata da 25,6" migliorano l'esperienza di guida, fornendo tutte le informazioni necessarie al guidatore. L'assistente vocale, con intelligenza artificiale generativa integrata, permette di controllare le principali funzioni della vettura tramite comandi vocali, rendendo l’interazione con il veicolo semplice e intuitiva.

Realizzata sulla nuova piattaforma da 800 volt, che può ospitare batterie fino a 100 kWh, la Smart #5 è in grado di offrire un’autonomia fino a 740 km, nel ciclo di omologazione cinese CLTC. Sfruttando la ricarica ultra-rapida, la batteria può essere ricaricata dal 10% all’80% in soli 15 minuti. Al volante della vettura si può, inoltre, optare per diverse modalità di guida: Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock, che la rendono adatta a una notevole varietà di terreni, offrendo prestazioni ottimali sia su strada che off-road.

Sebbene i prezzi della Smart #5 non siano ancora stati resi noti, è previsto che il modello arrivi sul mercato europeo nel 2025. Con il lancio della nuova #5, Smart mira a ridefinire il segmento dei D-SUV premium, offrendo una combinazione unica di dimensioni generose, tecnologia avanzata e una versatilità senza precedenti.