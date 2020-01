La piccola Smart guarda al futuro: Fortwo e Forfour ora solo elettriche

MILANO - La storia di Smart è ricca di aneddoti. Ma cosa certa è che l’idea iniziale fosse quella di realizzare una vettura che fosse elettrica. Ma le cose invece presero una piega diversa almeno sino ad oggi. Perché d’ora in avanti la Smart sarà solo nel formato elettrico. Indipendentemente che si tratti del modello fortwo, fortwo cabrio o forfour. Una svolta radicale arrivati a questo punto della sua carriera, che però rafforza il ruolo da citycar che da sempre le viene imputato. E porta ai massimi livelli la “quota” verde di Casa Smart. La conformazione dei modelli non si differenzia poi molto da quelli precedenti motorizzati endotermici. Mentre la denominazione EQ della nuova famiglia di Smart elettrica segna il definitivo passaggio all’ambito delle batterie. Gli 82 cavalli di potenza assicurano un prestazione sullo 0-60 km/h intorno ai 5 secondi, merito anche dei 160 Nm di coppia.

Il pacco, ovviamente agli ioni di litio, è fornito da una società Daimler proposta per questo tipo di componente. La batteria è formata da tre moduli ad alto voltaggio; in totale sono presenti 96 celle, che corrispondono ad una capacità complessiva di 17,6 kWh. Un dato che, tradotto secondo gli standard del ciclo Nedc, corrisponde ad un’autonomia media di 159 chilometri.



Un valore che copre abbondantemente le esigenze tipiche di chi usa la vettura esclusivamente in città. Non solo a livello giornaliero, ma molto probabilmente anche settimanale. E poi il vantaggio di avere una batteria compatta, non eccessivamente capace, assicura tempi di ricarica molto più rapidi. Disponibile a richiesta un caricatore di bordo da 22 kW. Utile se si ha l’esigenza di caricare la vettura dal 10 all’80% in meno di 40 minuti. Da utilizzare se però sul posto è possibile la ricarica trifase. Mentre in circa 3,5 ore, da una normalissima presa di corrente da 230 V, si dovrebbero riuscire a “caricare” almeno una trentina di chilometri.

All’evoluzione del modello Smart in formato elettrico, corrisponde anche un progresso importante delle app con cui è possibile interagire con la vettura, che si possono scaricare sul proprio smartphone sia esso Android o Apple. Si chiama smart EQ Control e, oltre a fornire informazioni relativamente alla propria auto, come l’autonomia residua e i tempi di ricarica, consente di rifornirsi presso le stazioni di ricarica pubblica, a cui si può arrivare ovviamente grazie al sistema di navigazione. Ready to park & charge è il servizio che permette di parcheggiare e ricaricare la smart elettrica in un network di autorimesse convenzionate. La gamma, oltre ad articolarsi sui modelli fortwo, fortwo cabrio e forfour, si declina negli allestimenti pure, passion, pulse e prime, che valgono per tutti gli stili di carrozzeria. Il primo rappresenta l’entry level della famiglia Smart EQ e vanta già di serie il pacchetto Cool & Audio con climatizzatore automatico e sistema audio intelligente. La passion porta in dote lo smart Media-System. Mentre la pulse, oltre alla dotazione delle precedenti, vanta pure i cerchi in lega da 16”. Con la prime presenziano i sedili in pelle e i nuovi fari Full-LED. I prezzi partono da 25.026,80 della fortwo pure.