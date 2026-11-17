Il Colosseo, San Pietro, Piazza Navona o la scalinata di Piazza di Spagna. La Città Eterna non ha che l’imbarazzo della scelta per rappresentare sé stessa attraverso un’immagine. E se ha nella Vespa di Gregory Peck e Audrey Hepburn il suo simbolo a due ruote, ha sicuramente nella Smart quello a 4 ruote, diventata emblema di sopravvivenza nel traffico arrogante della Capitale, l’ancora di salvezza per non naufragare nella sua disperante bolgia. E se diciamo Smart parliamo di quella a 2 posti, quella “vera” – con rispetto parlando per le varie #1, #3 e #5 ora in gamma e delle varie Roadster, Coupé e ForFour che ne hanno punteggiato la storia – che da un certo momento in poi è stata chiamata Fortwo e che si chiamerà #2, da leggersi “hashtag due”.



Non c’è dubbio alcuno infatti che la storia di successo della mini auto pensata come lo Swatch a 4 ruote da Nicolas Hayek, ovvero chi il famoso orologio in plastica lo aveva inventato, sia iniziato proprio tra le strade della città dove la storia si tocca, anche guidando. E siccome la storia a volte ritorna, ritorna anche la “smartina” il cui arrivo era stato annunciato da un concept al Salone di Pechino la scorsa primavera per poi fare il debutto definitivo lo scorso ottobre al Salone di Parigi. Le misure sono quelle di sempre, quelle giuste: è infatti lunga 2,75 metri, larga 1,94 agli specchietti e alta 1,55 con un passo di un metro e 87 che vuol dire poter fare un’inversione ad U in meno di 7 metri tra i marciapiedi. Lo stile poi è quello di sempre, ma con i fari più allungati all’indietro, il naso più dritto e il cofano più innervato e più raccordato con il parabrezza, quasi fosse una monovolume, ma con una parte posteriore più morbida, quasi da coupé e in coda i gruppi ottici che si firmano disegnando con le luci il logo del brand.

Tra i dettagli, vicino al bordo del parabrezza c’è un piccolissimo disegno con il profilo della #2 accanto a quello della torre della radio di Stoccarda e la Oriental Pearl Towe di Shanghai: il simbolo dell’unione industriale che sta dietro la Smart, una joint-venture paritaria tra Mercedes e Geely. Dove la nuova Smart è davvero nuova è nell’abitacolo e nella tecnica. La carrozzeria infatti è in metallo, la portiera, dotata sempre di cristallo senza cornice, si apre con una maniglia posizionata più in basso e più comoda, e l’abitacolo appare più ampio e premium. Ci sono meno colore e fantasia, ma più spazio e qualità, con uno stile e materiali che la fanno sembrare una piccola Mercedes. La plancia ad onda permette di orientare verso il guidatore lo schermo al centro, che ora interagisce con la strumentazione digitale, e lascia spiccare le bocchette che sembrano le turbine di un aereo.



Ci sono più spazio per gli oggetti, il tetto panoramico, un impianto audio di livello e un bagagliaio ancora più ampio e pratico: rimane l’immancabile ribaltina, che può sopportare fino a 120 kg oppure fare da vassoio con due portabicchieri, ma ora è filo con il piano di carico che ha una capacità di 305 litri (+45) e può salire a 527 litri abbattendo lo schienale del sedile passeggero. La scocca è stata irrigidita come quella di una supersportiva (39.000 Nm/grado) grazie ad una struttura costruita per il 78% in acciai alto e ultraresistenziali (fino a 1.800 Mpa) e le sospensioni sono quelle di un’automobile vera, quindi addio all’avantreno con balestra trasversale e retrotreno ad assale torcente e largo rispettivamente ad un bel McPherson e ad un cinematismo posteriore addirittura a 5 bracci. Ci sono dunque tutte le premesse per non dover più temere i tombini o il micidiale selciato della capitale e anche per immaginare un miglior equilibrio su strada, grazie anche al perfetto bilanciamento tra i due assali. La Smart #2 beneficia inoltre di una dotazione al passo con i tempi per la sicurezza, tra cui 7 airbag e il cruise control con funzione stop&go che toglie stress nella guida in colonna.

E ci sarà anche meno ansia per la ricarica. Con la nuova batteria da 35,8 kWh l’autonomia promessa è di 290 km, più del doppio dei 135 km concessi dalla Fortwo attuale che si può ricaricare solo fino a 22 kW, mentre sulla nuova c’è il caricatore in continua da 65 kW che permette di passare dal 10% all’80% in 20 minuti e, in più, ha la funzionalità V2L utile, ad esempio, per ricaricare sul posto il proprio monopattino. E con 60 kW elettrici all’acceleratore, la brillantezza di marcia è assicurata. La nuova Smart #2 mantiene dunque immutata la propria identità e sale per la tecnica e i contenuti, ma scende nel prezzo. Ebbene sì: partirà da meno di 20mila euro (19.900 euro) e sarà disponibile in tre allestimenti (Pure, Pure+ e Premium) più quello di lancio Couture disponibile in 999 unità numerate. Peccato doverla attendere fino alla prossima estate. E la Cabrio e la Brabus? Tranquilli: arriveranno anche quelle.