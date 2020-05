Bmw, solo motori mild hybrid a 48 Volt per la nuova Serie 6 Gran Turismo

MONACO DI BAVIERA – L'aggiornata Bmw Serie 6 Gran Turismo è solo ibrida, ma “leggera”. Nel senso che a differenza della Serie 5 con la quale condivide la piattaforma ed anche i ritocchi stilistici sarà esclusivamente mild hybrid con tecnologia a 48 Volt. Esattamente come la più navigata cugina, sul mercato dal 1972, la GT bavarese arriva sul mercato in luglio. Il frontale esibisce un doppio rene più generoso e gruppi ottici rivisitati mentre al posteriore dispone di terminali di scarico trapezoidali, solo per citare gli interventi più evidenti.

Generosa negli spazi, la Serie 6 Gran Turismo offre un passo di 307 centimetri spalmato su quasi 5,10 metri di lunghezza totale. La macchina per i lunghi (e comodi) viaggi dispone del più aggiornato sistema operativo per l'infotainment (il 7.0) abbinato ad uno schermo da 10,25'' (12,3 a richiesta), la stessa dimensione dei pannelli a disposizione dei passeggeri della seconda fila di sedili (naturalmente optional). L'intera gamma offre di serie il Live Cockpit Professional da 12,3 pollici.

Come sulla 5, il volante multifunzione ha comandi piazzati in modo differente rispetto a prima. Per aumentare il comfort e migliorare la dinamica di guida, la casa bavarese mette a disposizione una serie di tecnologie fra le quali le sospensioni pneumatiche, il sistema audio Bower & Wilkins Diamond Surround, l'impianto frenante M Sport e lo sterzo attivo integrale. Ma la lista degli accessori ai quali attingere è lunga.

Tutte le motorizzazioni, benzina o diesel che siano, sono sovralimentati mild hybrid che assicurano fino a 11 cavalli di potenza in più, naturalmente se e quando serve, perché l'obiettivo principale è soprattutto quello di contenere le emissioni. La trasmissione automatica a otto rapporti viene montata da Bmw su tutti i modelli. La Gran Turismo bavarese sarà disponibile nelle declinazioni da 2.0 litri 630i (258 cavalli e 400 Nm) e da 3.0 litri 640i (333 e 450) alimentata a benzina, mentre sul fronte del gasolio ci sono la 620d (unità da 2.0 litri con 190 cavalli e 400 Nm) e le versioni da 3.0 litri 630d (286 e 650) e 640d (340 e 700 Nm). Anche se i dati su consumi sono ancora in attesa di omologazione, la casa dell'Elica stima la percorrenza del più efficiente dei modelli (la 620d) in quasi 23 chilometri per litro.