Sorento Plug-In Hybrid avvia la svolta della "nuova" Kia verso l'elettrificazione

MILANO - Ha cambiato il logo, ma soprattutto la propria vocazione, dandosi una mission inedita. "Kia viaggia rapidamente verso un concetto rivoluzionato di mobilità", spiega l'Ad della filiale italiana, Giuseppe Bitti. "Parliamo di elettrificazione, connettività, automazione ma anche di servizi che saranno sempre più importanti. Vogliamo vivere da protagonisti questa nuova realtà tecnologica, grazie a un piano da 25 miliardi di dollari fino al 2025, battezzato Plan S, da cui nasceranno 11 nuovi veicoli elettrici: il primo a emissioni zero, prodotto su una piattaforma modulare specifica, già il prossimo anno".

Si guarda anche al futuro, alla presentazione della versione Plug-in Hybrid del Sorento, un modello molto importante per il marchio coreano: un'ulteriore evoluzione del Suv top di gamma (a 5 o 7 posti) che affianca la già presente versione full hybrid svelata nei mesi scorsi. E' questo il primo prodotto figlio della nuova corporate identity e brand strategy, la grande trasformazione avviata a gennaio.

Il cuore pulsante è il motore T-GDi (iniezione diretta di benzina con turbo) da 1,6 litri, che eroga 180 Cv e 265 Nm. E' abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW e 304 Nm alimentato da un pacco batteria ai polimeri di litio da 13,8 kWh ad alta capacità. La potenza combinata è di 265 Cv e 350 Nm. L’autonomia completamente elettrica raggiunge nel ciclo Wltp 57 km (che possono aumentare fino a 70 nell'utilizzo prettamente urbano) con emissioni di CO2 limitate a 38g/km.

Sorento è da sempre sinonimo di versatilità su qualsiasi fondo e la versione Plug-In beneficia della trazione integrale AWD gestita da un sistema intelligente che offre al posteriore la trazione del motore elettrico quando serve. In condizioni di bassa aderenza è possibile trasferire in parallelo la potenza a tutte e quattro le ruote, riducendo al minimo la perdita di energia. Cambio automatico a sei rapporti.

“Questa quarta generazione di un modello già venduto in Italia in 36.500 unità – aggiunge Bitti – interpreta in modo ideale l'evoluzione e la svolta tecnologica verso l'elettrificazione di Kia. E' anche molto strategico perché i modelli plug-in continuano a crescere in popolarità sia sul nostro mercato che su quello continentale e il nuovo Sorento è una delle proposte elettrificate più spaziose, pratiche e versatili disponibili sul mercato".

“Sorento è il prodotto giusto per delineare la nuova strategia di brand – dice il direttore marketing Giuseppe Mazzara - basata su tre elementi fondamentali: focus sul cliente, innovazione e brand experience. Il nuovo corso prevede una progressiva virtualizzazione del contatto con il cliente, sempre al centro di ogni nostra azione”.

Il maxi-Suv coreano, completamente rivoluzionato nello stile in quest'ultima generazione, offre un'elevata capacità di carico con 809 litri di bagagliaio (con l’ultima fila di sedili abbassati) o 175 litri nel caso di utilizzo del sesto e settimo posto a bordo. Invariato l'abitacolo, con il quadro strumenti completamente digitale da 12,3” ridisegnato nelle grafiche e con quadranti che informano sulla gestione dei flussi di energia tra i due motori: il guidatore ha sempre sotto controllo lo stato di carica della batteria e il flusso di energia elettrica e del motore termico a benzina. Il sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici presenta anche nuove funzionalità per consentire ai conducenti di individuare facilmente i punti di ricarica.

Sorento Plug-in Hybrid offre lo stesso livello di innovazione tecnologica della versione hybrid. Il sistema di infotainment touchscreen consente l'integrazione completa dello smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. Disponibile un potente sistema audio surround Bose a 12 altoparlanti.

Sorento Plug-in Hybrid ha ottenuto 5 stelle Ncap grazie agli avanzati sistemi di assistenza. C'è tutto (di serie o in opzione in base alle versioni): dall'anti-collisione con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli all'Fca Junction che rileva i veicoli agli incroci durante le svolte. E poi il meglio della tecnologia di supporto, compresi avviso di attenzione del conducente e monitor per la visione posteriore per evitare collisioni nelle fasi di parcheggio in retromarcia. La funzione Safe Exit Assist impedisce inoltre l'apertura delle porte se il veicolo rileva un pericolo invisibile in avvicinamento, ad esempio il passaggio di un ciclista o di un altro veicolo.

Già in concessionaria, il nuovo Sorento ha un listino di 53.000 euro nell'allestimento Business, di 57.000 nella Style e di 61.000 nella Evolution. Ma l'intera gamma beneficia degli incentivi (statali e della Casa fino a 6.500 euro), così con la rottamazione il prezzo di partenza scende a 44.950. Che per questo tipo di prodotto è competitivo.