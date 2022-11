Una speciale Abarth celebra record del 1958. 500 Record Monza ‘58 presentata a Milano AutoClassica

MILANO - Una speciale one-off firmata Abarth per celebrare il centenario dell’Autodromo di Monza. L’esemplare è quello presentato nei giorni scorsi dall’Heritage Stellantis a Milano AutoClassica, ovvero la Abarth Classiche 500 Record Monza ‘58. Il tracciato lombardo è quello in cui il marchio Abarth ha collezionato innumerevoli successi. Tra i più significativi, anche i sei record di velocità e durata ottenuti in una settimana nel febbraio 1958, a bordo della prima Fiat 500 elaborata dalla Casa dello Scorpione. Proprio da questo risultato deriva il nome di questo esemplare unico, creato intervenendo su una Fiat 500 del 1970, con specifici trattamenti estetici e meccanici e presentato al salone milanese proprio in virtù della vicinanza con il leggendario autodromo.

Il colore esterno Monza ‘58 rievoca il tono di verde che caratterizzava la vettura che si cimentò nei record a Monza ed è lo stesso che Abarth ha utilizzato nel 2019 per la moderna Abarth 695 70° Anniversario. La 500 elaborata da Carlo Abarth per i record del 1958 è di ispirazione non solo per le livree esterne della vettura tributo ma anche per gli interni, che riprendono lo stesso tessuto e i cadenini a contrasto della prima serie di 500 prodotte dal 1957. Lo stesso contrasto cromatico caratterizza anche i pannelli e i fianchi del singolo sedile racing, ulteriore omaggio alla 500 del record che, per essere più leggera, adottava un singolo sedile.

La strumentazione è completa e propone, oltre al volante in legno e al cruscotto Jaeger tipico delle Abarth storiche, anche un orologio con carica di otto giorni della stessa marca e che ricorda proprio quella impegnativa settimana passata a Monza a inanellare record. Omaggio alle corse sono anche il trattamento a nudo dei pavimenti e l’aereodinamico tettino rigido al posto della consueta capote, oltre alla coppia di proiettori supplementari. Anche la meccanica è speciale perché l’auto è caratterizzata da un assetto particolarmente sportivo ed è equipaggiata con il motore bicilindrico della Fiat 500 portato a una cilindrata di 595 cc, utilizzando la cassetta di trasformazione Abarth Classiche 595, riprodotta con le più moderne tecnologie e ispirandosi a quella realizzata dalla Casa dello Scorpione nel 1963.