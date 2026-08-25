Spéirling Pure, la F1 con il tetto. Un Batmobile elettrica con oltre mille cavalli che ha delle ventole per incollarsi alla strada

Quando nel 2022 i giudici della Goodwood Hillclimb guardarono i loro cronometri non potevano credere ai loro occhi: con 39,08” quella vettura elettrica bassa e stretta aveva non solo battuto, ma polverizzato il record di 41,60” fissato nel 1999 da Nick Heidfeld con la McLaren MP4/13 di Formula 1. Quell’oggetto strano si chiamava McMurtry Spéirling Pure ed era il frutto congiunto di Sir David McMurtry, ingegnere irlandese titolare della Renishaw la più grande società britannica di metrologia e passato a miglior vita alla fine del 2014, e di Thomas Yates, ex progettista della divisione High Performance Powertrain, l’unità dove la Mercedes sviluppa i propri propulsori di Formula 1.



Ebbene la “tempesta” – questo vuol dire Spéirling in gaelico – è tornata quest’anno a Goodwood, per poi fare passerella anche alla Monterey Design Week, annunciando al mondo che uscirà dallo stato di prototipo in esemplare unico e sarà prodotto in una piccola serie che potrà essere acquistata e assaporata in pista da facoltosi cultori della guida. Il piatto forte della Spéirling Pure non sono tanto le sue forme da batmobile e nemmeno la potenza di oltre 1.000 cv dei suoi due motori Helix che con 1.350 kg di massa fanno miracoli, ma la sua aerodinamica che riesce a generare una deportanza di 2.000 kg anche da fermo facendole sfidare ogni legge della fisica e resistere non solo ad accelerazioni in curva e frenata fino a 3G, ma anche di stare letteralmente appesa a testa in giù, proprio come un pipistrello: una batmobile nel vero senso della parola.

Ed il bello è che non si parla di teoria, ma di una prova che la McMurtry ha compiuto e ampiamente documentato. Il merito è di due ventole che, girando a 23.000 giri/min, estraggono l’aria dal fondo trasformando la Spéirling Pure in una ventosa che è capace di andare 0 a 100 km/h in poco più di un secondo e mezzo e raggiungere i 305 km/h emettendo il rumore di un jet in una nuvola di polvere. L’idea non è nuova: la monoposto costruita a Wotton-under-Edge, a 2 ore e mezza di macchina da Londra, è infatti l’ultima delle cosiddette “fan car” o “auto ventola” che hanno percorso la storia dell’automobile dal 1970 in poi quando Jim Hall e Hap Sharp progettarono la Chaparral 2J, un prototipo Can-Am provvisto nella parte posteriore di due ventole, azionate da un piccolo motore bicilindrico, che aspiravano l’aria dal fondo trasformandola in un “aspirapolvere” o “ventosa”, giusto per citare due dei soprannomi che furono affibbiati alla J2. L’idea fu ripresa nel 1978 dalla Brabham BT46B. La grande ventola, ben visibile nella parte posteriore della vettura, era collegata in questo caso al cambio e la sua soluzione era così forte che la monoposto si abbassava ogni volta che veniva accesa.



La BT46B debuttò al Gran Premio di Svezia, stravinse guidata da Niki Lauda, ma fu immediatamente bandita perché “sparava” detriti come una mitragliatrice. L’aveva progettata Gordon Murray, ingegnere sudafricano autore successivamente delle McLaren più vincenti della storia e della celeberrima stradale F1. Ebbene Murray, che nel frattempo ha messo su una piccola fabbrica tutta sua, nel 2020 ha tirato fuori la T.50, una supersportiva dotata di ventola, stavolta alimentata elettricamente per generare quella che si può definire “downforce on demand”.

E la Spéirling Pure ha ripreso pari pari questo principio portandolo ad un livello superiore.

Le 100 che saranno costruite e vendute non saranno un semplice adattamento del prototipo originario: il 95% dei componenti è stato modificato, la lunghezza è cresciuta fino a 3,81 metri, la larghezza è di 1 e 79 e l’altezza di 1,06 metri mentre il passo è stato allungato da 2 a 2,2 metri. Le sospensioni push-rod sono dotate di maggiore escursione e, a richiesta, a controllo elettronico, lo sterzo sfrutta una scatola idraulica di derivazione F1 al posto di quella elettromeccanica utilizzata sul prototipo, gli pneumatici sono slick su cerchi da 18” e i freni sono Brembo a dischi carbo-ceramici.



La novità più evidente e ovvia è la presenza delle luci, ma anche i montanti e gli specchietti hanno una posizione diversa, le portiere che si aprono verso l’alto sono diventate due e l’abitacolo è minimale, ma raffinato, con un assetto di guida da vera auto da corsa: disteso con le ginocchia alte e il volante a cloche che ha sul piantone tutta la strumentazione. La batteria, composta da migliaia di celle cilindriche Molicel P50B NCA 21700, è da 100 kWh ed è progettata per essere rimpiazzata in futuro da unità più evolute inoltre, per non avere problemi di energia, la McMutry fornisce una “power bank” portatile di pari capacità da 120 kW di potenza. La McMurtry Spéirling Pure è una “cima (nelle prestazioni) tempestosa” che costa 995mila sterline, al netto di extra, tasse e trasporto.