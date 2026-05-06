Sportage TriFuel, la formula magica Kia abbina benzina, full-hybrid e Gpl. Ha 237 cavalli e offre 1.500 km di autonomia

"Questa è la più valida alternativa al Diesel: una formula che offre ai clienti oltre 1.500 km di autonomia senza rinunce, fa risparmiare e garantisce uno straordinario piacere di guida". Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia, presenta così la Sportage TriFuel, nuova versione del Suv coreano di segmento C che ha scalato le classifiche di gradimento in virtù di uno stile molto personale e di tecnologie avanzate. TriFuel (che amplia la gamma Sportage) significa l'abbinamento di alimentazioni a benzina con gruppo propusore full-hybrid e l'aggiunta del Gpl. Un mix vincente sul fronte delle prestazioni e dell'efficienza.

La formula TriFuel – un'esclusiva sul mercato italiano - nasce dalla trentennale collaborazione tra Kia e Westport Fuel Systems (ex Brc), multinazionale leader a livello mondiale sul fronte delle alimentazioni alternative: metano e idrogeno, oltre al Gpl. La soluzione adottata dalla Sportage è l’evoluzione di un progetto tecnologico introdotto per la prima volta nel 2024 sulla Niro e ulteriormente affinato. Il sistema abbina una motorizzazione turbo benzina/Gpl al collaudato full hybrid di Kia basato sul propulsore 1.6 T-GDi benzina turbo da 177 cv e sul motore elettrico sincrono da 65 cv (47,7 kW) con batteria da 1,49 kWh (270V). Nel full-hybrid già in commercio la potenza combinata raggiunge 239 cv e l'aggiunta del Gpl offre potenza sostanzialmente identica dando vita a un powertrain equilibrato, in grado di unire basse emissioni e ridotti consumi. La potenza complessiva della TriFuel raggiunge i 237 cv con una coppia massima di 380 Nm per una velocità massima di 237 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 in 7,9 secondi. La vettura svela un carattere dinamico: specialmente in Sport il divertimento di guida è garantito e aumentato dalle palette al volante. Non si avvertono mai "salti" di potenza nel passaggio dalle alimentazioni a benzina all'ibrido, al Gpl. La vettura fa tutto da sè, scegliendo la soluzione ottimale in base alle prestazioni richieste. Uno dei principali punti di forza di nuovo Sportage TriFuel è rappresentato dall’economia d’esercizio, grazie al ridotto costo del Gpl: con circa 40 euro è possibile riempire il serbatoio da 65 litri (52 litri netti), ottenendo un’autonomia fino a 650 km in modalità Gpl. Si aggiunge quella garantita dal serbatoio benzina (850 km) per un’autonomia complessiva superiore a 1.500 km, nettamente più elevata rispetto a quella di una tradizionale Diesel. "Questa è una macchina che cancella i dubbi dei clienti incerti su quale soluzione scegliere", osserva il capo marketing e comunicazione Giuseppe Mazzara.

Disponibili tre livelli di allestimento: Business, Style e la nuova Black Edition, top di gamma e novità assoluta per il mercato italiano. I prezzi sono rispettivamente di 40.000, 42.750 e 44.750 euro, ma l'offerta di lancio riduce il listino di 3.800 euro e la Business parte dunque da 36.200 euro. In alternativa su tutta la gamma rateazione a partire da 299 euro al mese con Tan 0. Fin dalla versione base troviamo di serie guida autonoma di Livello 2, smart key e fari Full Led anteriori e posteriori. La Style aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati, Blind Spot Monitor, ricarica wireless per smartphone. Black Edition amplia l’offerta premium con un'attenzione speciale al dettaglio e al design, ad esempio negli elementi esterni in nero lucido e nella possibilità di configurare il tetto nero a contrasto con il tetto panoramico apribile elettricamente o il portellone elettrico "intelligente". L’abitacolo propone un ambiente sofisticato con doppio display panoramico da 12,3 pollici, rivestimento del tetto nero e sedili che combinano pelle artificiale e materiale scamosciato.

Nel corso della presentazione, presso la sede di Cherasco (cuneese) della Westport Fuel Systems, Bitti ha ribadito gli obiettivi globali di Kia: 4,13 milioni di veicoli venduti entro il 2030 (contro i 3.35 previsti quest'anno) per una quota mercato del 4,5%. E l'ampliamento della gamma full-electric a 14 modelli per un milione di veicoli l'anno, oltre ai 13 modelli full-electric. "La tecnologia ibrida è in costante crescita anche in Italia – ricorda il presidente - e il Gpl ha mantenuto una quota costante intorno al 9%, per questo la formula TriFuel è particolarmente interessante".