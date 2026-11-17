Il costruttore olandese Spyker torna protagonista nel segmento delle supercar di lusso con la nuova C8 Preliator XXV Coupé. La vettura raccoglie il testimone delle iconiche sportive prodotte dal marchio nei primi anni Duemila — come la celebre C8 Laviolette, apparsa sul grande schermo in Basic Instinct 2, e la C8 Spyder — riaffermando la propria identità di alternativa artigianale ed esclusiva ai brand più blasonati.

Lavorazione artigianale e tiratura limitata a 25 esemplari. L'esclusività rappresenta il pilastro progettuale della nuova coupé olandese: la produzione sarà infatti limitata a soli 25 esemplari, ciascuno dei quali richiede circa 2.100 ore di lavoro manuale. La carrozzeria in alluminio viene modellata pannello per pannello secondo le tecniche della tradizione carrozziera. Le linee della coda affusolata, completate da una pinna stabilizzatrice centrale, rendono omaggio alla storica Spyker C1 Aerocoque del 1919, creando un ponte diretto tra il passato aeronautico del brand e le moderne esigenze aerodinamiche.

Design aerospaziale: prese d'aria NACA e struttura iso-grid. Il linguaggio stilistico della Spyker C8 Preliator XXV Coupé attinge a piene mani dall'ingegneria aeronautica, integrando soluzioni tecniche ed estetiche ricercate: Aerodinamica e dettagli esterni: le fiancate sono attraversate da prese d'aria NACA per ottimizzare i flussi, mentre la zona posteriore è dominata da gruppi ottici il cui design richiama i postbruciatori dei jet. Trama iso-grid: una struttura a triangoli interconnessi di derivazione aerospaziale caratterizza numerosi componenti, spaziando dalle griglie anteriori e posteriori fino alle prese d'aria e alle coperture del vano motore. Abitacolo su misura: l'accesso a bordo avviene tramite scenografiche portiere con apertura a diedro. Gli interni sfoggiano pellami pregiati trapuntati a mano e riprendono il motivo iso-grid sui rivestimenti e sulla pedaliera.

Motore V8 biturbo da 800 CV e scarico in acciaio inox. Sotto il cofano della nuova sportiva olandese trova posto un propulsore V8 biturbo capace di erogare 800 CV. Per esaltare le prestazioni e il coinvolgimento alla guida, i tecnici Spyker hanno sviluppato un impianto di scarico dedicato, realizzato interamente in acciaio inox lucidato a mano, progettato per restituire una timbrica sonora inconfondibile.