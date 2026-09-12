Stellantis al Solone di Torino: arrivano la Fiat Grizzly, la Lancia e la Leapmotor B03X

Al Salone dell'Auto di Torino (11-13 settembre nella centrale Piazza Castello e ai Giardini Reali) importanti debutti in società dei marchi Stellantis. Due in particolare. Fiat ha scelto questo evento molto popolare per presentare in anteprima al pubblico italiano le nuove Grizzly e Grizzly Fastback. Modelli che segnano un importante ritorno in un segmento che mancava da anni nella gamma del marchio. "Parliamo di una vettura declinata in soluzioni diverse – ha spiegato la Managing Director Stellantis Italy Antonella Bruno - sviluppata per rispondere concretamente alle necessità delle famiglie moderne e alla mobilità di tutti i giorni. Le nuove Grizzly offrono spazio, comfort e versatilità, mantenendo un posizionamento accessibile e coerente con la missione storica di Fiat".

Parliamo di un Suv medio adatto a ogni esigenza, disponibile in due differenti interpretazioni stilistiche. Da una parte Grizzly caratterizzata da una silhouette robusta e funzionale che privilegia abitabilità e praticità; dall'altra Grizzly Fastback, che abbina la stessa versatilità a una linea più dinamica e sportiva, capace di esprimere personalità e carattere.

Compatto all'esterno e generoso all'interno, Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza ed è progettato per rispondere alle esigenze della vita reale: spazio, comfort e flessibilità quotidiana. Grizzly Fastback raggiunge i 4,5 metri di lunghezza, combinando proporzioni eleganti, design espressivo e una praticità eccezionale, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da oltre 600 litri.

Grizzly e la sua declinazione Fastback saranno disponibili con motorizzazioni a benzina, mild hybrid oppure completamente elettriche, con potenze fino a 145 cv, cambio manuale o automatico. Sette i vivaci colori disponibili. Le due versioni avranno lo stesso prezzo, consentendo ai clienti di orientarsi verso la silhouette che meglio interpreta il loro stile. Lancio commerciale nei primi mesi del 2027, ma è già nata una "Grizzly Community": iscriversi entro il 12 ottobre offrirà vantaggi esclusivi, tra cui un bonus di 500 euro sottoscrivendo un contratto di acquisto entro fine anno.

Un'altra novità catalizza l'attenzione negli stand di Stellantis: è la nuova, attesissima, Lancia Gamma. Un modello fondamentale nel percorso di rilancio e crescita del marchio. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia e prodotta nello stabilimento di Melfi, l'ammiraglia incarna l’evoluzione contemporanea dei valori del brand, combinando eleganza italiana, innovazione tecnologica ed efficienza.

Basata sulla piattaforma STLA Medium, Gamma si presenta come un raffinato crossover fastback dalle proporzioni generose e dalle linee slanciate. La proposta motori è completa e prevede una versione ibrida da 145 cv con autonomia superiore a 1.000 km, e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli (da 230 cv con autonomia superiore a 540 km, da 245 cv con autonomia superiore a 740 km) fino alla versione integrale AWD da 375 cv con autonomia fino a 675 km.

Nell'area Stellantis debutto anche di una novità del brand "satellite" Leapmotor. E' la nuova B03X, il Suv compatto 100% elettrico che amplia la presenza del brand cinese nel mercato italiano entrando in un segmento (B-Suv) molto strategico. Progettata per rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea, la B03X coniuga tecnologia, spazio, sicurezza e accessibilità in una proposta capace di rendere la mobilità elettrica sempre più vicina alle esigenze del grande pubblico.

Con una lunghezza di 4,27 metri e un passo di 2,60 metri, la nuova B03X offre un equilibrio ideale tra compattezza e abitabilità. Il design moderno si distingue per la firma luminosa Led con effetto “Smile”, il tetto flottante e le maniglie semi-a-scomparsa, elementi che ne valorizzano il carattere dinamico e contemporaneo. Adotta un motore elettrico da 197 cv ed è disponibile con due batterie che consentono un’autonomia fino a 382 km. A completare il quadro tecnologico contribuiscono la ricarica rapida fino a 133 kW, il sistema operativo Leap OS 4.0 Plus con Apple CarPlay e Android Auto e un abitacolo moderno dotato di quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e touchscreen centrale da 14,6 pollici.

Maserati ha allestito un proprio stand con la nuova Grecale Trofeo, appena lanciata sul mercato e dotata dell’iconico motore V6 Nettuno 3.0L da 530 cv. Esposte inoltre la nuova GranTurismo Trofeo, nella speciale livrea Fuoriserie Green Jupiter, equipaggiata con il motore V6 Nettuno 3.0L da 590 cv, e la MCPura Cielo, nell’esclusivo colore Fuoriserie AI Aqua Rainbow dotata del propulsore V6 Nettuno 3.0L da 630 cv.