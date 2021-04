Stellantis, lancio in Brasile del pick-up Fiat Toro 2022. Restyling con arricchimenti del frontale e degli equipaggiamenti

SAN PAOLO - Anche se commercialmente limitata al Brasile e a pochi altri mercati dell'area Latam, l'operazione Fiat Toro 2022 rappresenta un elemento di rafforzamento nella leadership in quel segmento, rappresentata da una quota del 55,5% nel mercato locale. Ma è anche un importante punto di partenza per la strategia Stellantis in quel comparto, dove i brand francesi sono per il momento assenti, e in generale per la crescita delle prossime generazioni di pick-up e suv delle marche Fiat, Jeep e Ram. Basato sull'architettura del veicolo FCA Small Wide 4x4, la stessa delle Jeep Renegade e Compass, il rinnovato pick-up Toro può essere scelto con due propulsori, un turbo flexi fuel 4 cilindri 1,3 litri da 185 Cv e 270 Nm di coppia (offerto esclusivamente con trazione anteriore e cambio automatico a 6 rapporti) oppure con il 4 cilindri turbodiesel 2,0 litri da 170 Cv e 350 Nm di coppia, con trazione anteriore o integrale e trasmissione automatica a 9 velocità.

Gli aspetti salienti del nuovo pick-up brasiliano, che potrebbero dar vita ad evoluzioni di altri modelli del Gruppo, sono l'evoluzione del design del frontale, che in alcune versioni è fortemente ispirato a quello del 'cugino' Ram 1500, ma anche il debutto di gruppi ottici e luci anteriori e posteriori high tech, con elementi full Led e un disegno 'sottile' che sposta verso il mondo premium anche questo veicolo sostanzialmente funzionale. Il salto di qualità si percepisce anche all'intero: la plancia è completamente nuova, con un display verticale da 10,1 pollici (solo negli allestimenti top di gamma) che potrebbe caratterizzare anche altri futuri modelli 'imparentati' con Toro. Va ricordato comunque che anche le versioni 'basse' sfoggiano ora display touchscreen (orizzontali) da 7,0 e 8,4 pollici e già nel modello è di serie il quadro strumenti digitale da 7,0 pollici. Fiat Automoveis (che descrive la novità con un lungo e dettagliato video sul suo canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3nxdm78-MIg&t=4s) metterà in commercio la gamma Toro 2022 nelle versioni Ultra e Ranch, con frontale ispirato al Ram 1500, e Volcano, Freedom ed Endurance con 'musetto' più automobilistico. Il listino varia, tradotto dal cambio con il real brasiano, tra 17.460 e 28.581 euro.