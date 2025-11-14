Stellantis, poker di edizioni speciali per Milano Cortina 2026 da Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Lancia

Stellantis commette forte sui cinque cerchi tricolori di questo inverno. In occasione della partnership con i XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 i marchi italiani del gruppo Stellantis presentano una serie di edizioni speciali dedicate all'evento, che saranno proposte per il mercato italiano. Fiat, che rinnova il suo legame con lo sport confermandosi Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, al fianco degli altri storici marchi italiani di Stellantis, ha svelato la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, disponibile nelle versioni elettrica e ibrida da 145 e 110 CV con cambio automatico. Questa edizione è contraddistinta da dettagli unici e da un badge celebrativo dedicato ai Giochi.

Sul fronte Abarth, la casa dello scorpione propone la 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, una serie speciale in edizione ultra-limitata di soli 50 esemplari, destinata esclusivamente al mercato italiano. Basata sulla Abarth 600e, il modello più potente nella storia del marchio, è capace di erogare 280 cv e scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. La versione Competizione Edizione Milano Cortina 2026 è realizzata grazie alla collaborazione tra gli ingegneri Abarth e Stellantis Motorsport, e sfrutta la piattaforma Perfo eCMP di ultima generazione per garantire alte prestazioni. Lo spirito Abarth è rappresentato anche dai freni da gara e dal differenziale autobloccante.

Alfa Romeo, dal canto suo, ha pensato alle versioni speciali Junior Edizione Milano Cortina 2026 e Tonale Edizione Milano Cortina 2026. Entrambe le vetture sono caratterizzate da dettagli di stile inediti, materiali di pregio e dotazioni complete che puntano mantenere i due modelli al centro del segmento premium. Non è da meno Lancia, che in occasione dell'evento olimpico schiererà la Ypsilon Edizione Milano Cortina 2026, nella configurazione HF Line. Si tratta di una versione ibrida che porta lo stile e il linguaggio sportivo della sigla HF sulla motorizzazione ibrida.

Sulla flotta Lancia saranno presenti i loghi celebrativi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, affiancati all'acronimo HF e al tradizionale Elefante. Nessuna versione speciale, invece, per Maserati, che tuttavia sarà presente con i suoi modelli in gamma, nei momenti più iconici e istituzionali dei Giochi.