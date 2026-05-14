​Stellantis Pro One, al Transpotec Logitec presenta il nuovo TRIS elettrico: autonomia fino a 90 km e portata superiore ai 350 kg

Con quasi 24.400 immatricolazioni nei primi quattro mesi del 2026, una quota di mercato del 39% e la leadership in tutti i segmenti dei veicoli commerciali, Stellantis Pro One arriva al Transpotec Logitec di Milano portando in anteprima nazionale il nuovo Professional TRIS elettrico. Presente a Rho fino al 16 maggio, il gruppo espone una selezione di modelli rappresentativi di una gamma che copre tutte le esigenze del trasporto professionale, dalle motorizzazioni termiche alle soluzioni 100% elettriche. Tra i protagonisti della kermesse spicca l'anteprima nazionale del nuovo Fiat Professional TRIS, veicolo elettrico sviluppato per le consegne dell'ultimo miglio e disponibile nelle versioni Pick Up e Cargobox.

Progettato dal Centro Stile Fiat in Italia, il modello offre un'autonomia fino a 90 chilometri, una portata superiore ai 350 chilogrammi e uno spazio di carico compatibile con un europallet standard. Accanto al nuovo TRIS, il pubblico del Transpotec Logitec può vedere anche diversi modelli personalizzati attraverso il programma Stellantis CustomFit, dedicato agli allestimenti professionali. In questa occasione, Stellantis Pro One fa un primo bilancio delle vendite da inizio anno: i quattro marchi della divisione hanno totalizzato 24.383 immatricolazioni.

Nei car derived van la quota raggiunge il 47,6%, nei veicoli compatti il 49,3%, nei medi il 42,3% e nei large il 38,6%, segmento quest'ultimo dominato dal Fiat Ducato. Fiat Professional guida il mercato con 15.865 unità e una quota del 25,4%. Risultati, questi, basati su una strategia costruita su gamma completa, tecnologie dedicate e una rete nazionale composta da 580 punti vendita e 2.400 officine autorizzate.