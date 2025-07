Subaru, ecco la nuova gamma elettrica per l'Europa. Solterra generazione 2026, l'inedita Uncharted ed E-Outback

Con la perfetta conduzione del pirotecnico David Dello Stritto, general manager sales, marketing e PR di Subaru Europe, la Casa delle Pleiadi ha messo in scena a Bruxelles quella che probabilmente è stata la sua più importante presentazione degli ultimi anni. Una 'fase due' del processo di allargamento della gamma con modelli 100% elettrici che - ha detto Dello Stretto - sono irrinunciabili nell'ambito della strategia Zero Emissioni ma che vanno comunque ad aggiungersi alla gamma globale esistente. Si tratta di tre importanti novità che permetteranno a Subaru di coprire più ampie fasce del mercato EV e che saranno sulle nostre strade (tutte prodotte in Giappone) dal prossimo anno. Sono la nuova E-Outback e l'inedita Uncharted disponibile dal primo semestre del 2026 e la seconda generazione Solterra che arriverà invece dopo l'estate. Costruite sulla e-Subaru Global Platform che - ha sottolineato Dello Stretto - ha beneficiato di una importante evoluzione, soprattutto per ciò che riguarda la batteria, il suo alloggiamento e il sistema di gestione termica - le tre nuove AWD elettriche offriranno elevati valori di potenza, massima autonomia e tempi di ricarica più rapidi, nel perfetto rispetto del mantra ingegneristico 'Enjoyment and Peace of Mind' di Subaru.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa operazione Bev è il fatto che il leggendariao schema di trazione integrale di Subaru è stata riprogettato in funzione delle caratteristiche dei veicoli elettrici. Il sistema AWD gestito da software regola in modo intuitivo la distribuzione della coppia tra i motori e-Axle anteriore e posteriore, garantendo una migliore tenuta in curva e aderenza in tutte le condizioni, in particolare su neve e ghiaccio. Inoltre gli oltre 50 anni di esperienza degli ingegneri giapponesi sul tema del baricentro basso sono stati trasferiti alla architettura e-Subaru Global Platform consentendo di sfruttare al meglio la tecnologia e il layout dei veicoli elettrici in termini di stabilità, maneggevolezza e prestazioni. Lo dimostra la nuova generazione di Solterra che dopo 3 anni dopo aver debuttato come primo suv elettrico della Casa delle Pleiadi ritorna, significativamente migliorata e più scattante che mai: I due motori e-Axle ora erogano complessivamente 252 kW (338 Cv) permettendo di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi. Una batteria più grande (73,1 kW/h) e i miglioramenti dell'efficienza hanno portato ad un'autonomia di 500 Km. Anche la ricarica più rapida (dal 10 all'80% in soli 30 minuti) senza essere influenzata dalla bassa temperatura, visto che il pre-condizionamento termico della batteria permette una normali operatività anche a -10 gradi centigradi.

Solterra propone ora un design più elegante e personale nell'anteriore, con l'inserimento della 'firma' delle Pleiadi al centro della mascherina e nuovi gruppi ottici high tech. , Riprogettati anche gli interno, con un grande display per l'infotainment (14 pollici) al centro plancia. e aggiunto il supporto della telecamera per la visibilità su tutte le superfici. Insieme alla nuova Solterra nel 2026 verrà lanciato anche l'inedito modello compatto Subaru Uncharted (significa inesplorato) che è il primo suv completamente elettrico del marchio in questo segmento e quindi potenzialmente destinato ad un pubblico ampio ed eterogeneo. Tre le versioni: AWD Dual Motor con batteria da 77 kW/h e 252 kW complessivi (338 Cv), autonomia 470 km, capacità di traino 1,5 tonnellate, da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi. Long Range Front-Wheel Drive con identica: batteria da 77 kWh, motore singolo autonomia di 585 km. E infine Entry level con motore singolo, trazione anteriore, batteria da 57,7 kW/h e autonomia di 445 km. Nell'abitacolo della Subaru Uncharted spiccano il volante squadrato, il tunnel con doppio caricabatterie wireless per lo smartphone e display dell'infotainment da 14 pollici.

Nella presentazione è stato sottolineato che questo nuovo modello compatto elettrico propone un raggio di sterzata di 5,5 metri con un'altezza da terra di 210 mm. Riflettori puntati in chiusura dell'evento sul modello elettrico top, la Subaru E-Outback che era stata mostrata come prototipo al recente Salone di New York. Ispirata all'eredità trentennale di un modello iconico per prestazioni, confort e 'immagine' anche E-Outback ridefinisce l'alto di gamma Subaru . L'auto è 'costruita per l'avventura, messa a punto per la sicurezza' e propone una batteria da 74,7 kW/h, due motori per complessivi 280 kW (375 Cv), scatto 0 a 100 in 4,4 secondi e autonomia superiore a 450 km.