Subaru Forester, sicura e confortevole ma con un’indole da vera fuoristrada

BOLOGNA – Innovarsi pur restando fedeli a sé stessi non è affatto semplice, soprattutto se parliamo di automobili. A fare eccezione è sicuramente Subaru che, da ventisette anni a questa parte, di generazione in generazione ha rinnovato e perfezionato la sua Forester. Dati alla mano, tale scelta è risultata vincente infatti dal 1997, data di lancio della prima versione, a quest’anno la vettura giapponese è stata venduta in oltre 5 milioni di esemplari, di cui più di 30.000 in Italia.

Giunta alla sesta generazione, la Subaru ha ulteriormente affinato il suo SUV di Segmento D confermando alcuni pilastri, come il motore boxer, e innovando sotto altri aspetti come il suo stile. Pur mantenendo le stesse proporzioni, la nuova Forester porta con sé un nuovo design soprattutto nella vista frontale. La calandra, più grande, dona alla vettura una maggior presenza su strada. Lo sviluppo orizzontale della è dato anche dai nuovi gruppi ottici di ispirazione americana, infatti la Forester è tra le Subaru più apprezzate proprio oltreoceano.

Le forme squadrate danno una sensazione di solidità d’insieme, mentre la vista di profilo è decisamente pulita. Merito della linea di cintura bassa della fiancata, a tutto vantaggio di una superficie dei finestrini maggiore per portare più luce a bordo. Oltre che dall’altezza da terra, l’animo da fuoristrada lo si percepisce con i passaruota esagonali che fanno da cornice ai cerchi in lega da 18” o 19”. Più tradizionale la vista posteriore con il portellone del bagagliaio quasi verticale che lascia spazio a un ampio lunotto. Ridisegnate le luci posteriori che sono idealmente unite da una striscia in nero lucido.

Rinnovati anche gli interni dove, al centro della plancia, troviamo il monitor verticale da 11,6” per l’infotainment. Il nuovo sistema multimediale porta con sé una nuova grafica che suddivide le informazioni in tre sezioni: quella superiore riguarda la X-Mode, che gestisce la trazione della vettura, la centrale per le app e il navigatore, infine quella inferiore utile per il climatizzatore e i sedili riscaldati. Non mancano i tasti fisici, sia ai lati del touch screen che sulle razze del volante, così come la piastra wireless per ricaricare lo smartphone e la possibilità di connetterlo alla vettura.

Anche se il passo è rimasto invariato, parliamo di 2,67 metri, l’abitabilità a bordo sembra notevolmente migliorata. Il merito è anche delle sedute comode e confortevoli, inoltre i sedili anteriori sono stati riprogettati per garantire il corretto posizionamento degli occupanti riducendo le vibrazioni. A migliorare è anche la vita di bordo grazie alla miglior insonorizzazione interna, ridotta del 39% rispetto la precedente versione, così come la luminosità sfruttando il tetto panoramico e gli ampi finestrini. Di prim’ordine la capacità di carico che varia dai 509 litri fino ad arrivare a 1.731 litri abbattendo il divano posteriore, inoltre il portellone del baule è elettrico.

Pur essendo leggermente più grande, parliamo di 4,67 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,73 metri di altezza, la nuova Forester è più leggera in media di 35 kg rispetto la versione precedente. Merito della piattaforma SGP (Subaru Global Platform) ottimizzata con un miglior assemblaggio che ne incrementa la rigidità torsionale del 10% a tutto vantaggio delle minori vibrazioni e della dinamica di guida.

Affidabile e sicura come tutte le Subaru, la nuova Forester ha ricevuto la certificazione 5 stelle Euro NCAP. Oltre la sicurezza passiva, il SUV è dotato di 9 airbag disseminati in tutto l’abitacolo, è stata ulteriormente incrementata anche la sicurezza attiva. Il sistema EyeSight di 4ª generazione, dotato di 15 ADAS di cui 5 inediti, sfruttando sensori e telecamere offre tra gli altri un sistema di anticollisione, utile anche negli incroci, e l’Emergency Driving Stop System che arresta il veicolo in caso il guidatore, dopo diverse segnalazioni, non risponde ai comandi per più di 10 secondi.

Saliti a bordo ci si accorge immediatamente dell’ottima visibilità dal posto guida, merito del montante sottile e delle ampie finestrature. Dinanzi a noi possiamo fare affidamento al cruscotto analogico con un display centrale da 4,2”. Mentre sul tunnel centrale troviamo la leva della trasmissione del cambio Lineatronic di tipo CVT. Il sistema mild hybrid e-Boxer combina il propulsore boxer benzina 4 cilindri aspirato 2.0 litri, da 136 Cv e 182 Nm di coppia, con un motore elettrico posto all’interno della scatola del cambio, da 16,7 Cv e 66 Nm, supportato da una batteria aglio ioni di litio da 118 V. Tale sistema consente di muoversi anche in elettrico per brevi tratti.

Inerpicandosi sulle strade dei colli bolognesi si apprezza la progressione del motore che, pur non essendo fulmineo, fa della linearità il suo cavallo di battaglia. Inoltre, azionando il tasto Sport, si riesce ad avere un po’ più di brio e una risposta più rapida del cambio. Le strade tortuose ci permettono di apprezzare anche la stabilità in curva, grazie allo sterzo più diretto rispetto la versione precedente, oltre all’ottima trazione integrale distribuita al 60% sull’asse anteriore e al 40% sul posteriore. Il rovescio della medaglia di tale configurazione è rappresentato dai consumi che si attestano sui 12,5 km al litro.

Come da tradizione, la Subaru Forester non disdegna affatto il fuoristrada. Lasciamo quindi l’asfalto per imboccare una stradina di terra e ghiaia. Con un’altezza da terra di 22 centimetri, un angolo di attacco di 20,4° e di uscita di 25,7°, la Forester si inerpica con disinvoltura per merito anche del sistema X-Mode, settabile in base alle superfici del terreno. Dopo la ghiaia ci attende una ripida discesa e a, complicare il tutto, ci pensa il fango. Anche in questo caso, dopo aver azionato il giusto setup dell’X-Mode, la Subaru ci porta comodamente a destinazione.

Disponibile in quattro allestimenti, Free, Style, Adventure (la versione più adatta per il fuoristrada) e Premium, la Forester è offerta a partire da 41.950 Euro fino a raggiungere i 48.450 Euro per la versione top di gamma. Inoltre, in occasione del lancio, Subaru propone una promozione pari a 6.050 Euro sul prezzo a listino oltre una garanzia di 8 anni a chilometraggio illimitato. Già ordinabile, le prime consegne della Forester partiranno dal prossimo gennaio.