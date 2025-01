Subaru S210 prototype, ecco la nuova STI. Presentata al salone di Tokyo anticipa la vettura di serie

La Subaru S210 prototype presentata al salone di Tokyo anticipa la vettura di serie che verrà prodotta in 500 esemplari, il cui metodo di vendita verrà annunciato in primavera. Si tratta di un'auto che sfrutta le informazioni raccolte partecipando alla 24 Ore del Nürburgring. Infatti, il motore si avvale di nuovi condotti di aspirazione, di un nuovo filtro dell'aria, oltre che di uno scarico rivisto e di una diversa mappatura della centralina, per erogare la potenza di 300 CV con una gestione lineare della coppia in accelerazione.

Inoltre, l'unità in questione è accoppiata alla trasmissione Subaru Performance e trasmette la potenza a terra attraverso pneumatici Michelin 255/35R montati su cerchi specifici da 19 pollici. Non mancano ammortizzatori a controllo elettronico e boccole stabilizzatrici posteriori di nuova concezione. Mentre l'impianto frenante presenta pinze anteriori Brembo a 6 pistoncini, e pastiglie speciali. L'estetica si contraddistingue per il kit aerodinamico in cui spicca la grande ala posteriore e l'interno mette in evidenza i sedili Recaro con schienali in carbonio.