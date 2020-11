Ecco la super Wrangler Rubicon 392, Jeep monstre da 470 cv. Prestazioni da urlo sia su strada che in off-road

TORINO - Gli americani – lo sappiamo – non si lasciano troppo pregare se il numero di cilindri arriva a quota 8 e la cubatura s’impenna oltre il limite dei 6000 cc. Beati loro, pagano la benzina molto meno di noi europei e si trastullano ancora con pluri scarichi assordanti, senza troppo preoccuparsi di decibel ed emissioni. E’ in questa prospettiva che s’inquadra l’ultima novità annunciata da Jim Morrison, capo del marchio Jeep per il Nord America, e cioè l’arrivo – per ora esclusivamente sul mercato d’oltreoceano – di una super Wrangler, la Rubicon 392 con motore V8 da 6,4 litri e potenza di 470 cv/637 Nm. Volete sapere perché mai quel numero 392? Sta ad indicare il numero di pollici della cilindrata più alta mai proposta su una Wrangler. Anzi, sulla Wrangler più potente e performante in off-road mai prodotta.

Erano quasi 40 anni che sotto al cofano di una Wrangler non veniva montato un motore con 8 cilindri a V. E, fatta salva l’introduzione della tecnologia ibrida sulle “piccole” prodotte in Italia (Renegade e Compass) e sulla stessa Wrangler 4Xe Plug-in eletta Green Suv Of the Year 2021, è impressionante il contenuto di raffinatezza meccanica ed elettronica che caratterizza il nuovo modello, proiettandolo al top sia per le prestazioni su strada, sia in off-road. Il monoblocco è in ghisa, la testata in alluminio; il collettore di aspirazione è attivo, l’albero a camme è con fasatura variabile, due candele per cilindro, valvole di aspirazione a steli cavi e pistoni raffreddati ad olio. Grazie alla tecnologia Fuel Saver, inoltre, 4 cilindri si disattivano quando non è richiesta la massima potenza.

Secondo le anticipazioni fornite dalla Casa, l’auto sfrutta il 75% della coppia massima erogata già ai bassi regimi e passa da 0 a 96 miglia orarie (96 km/h) in 4,5 secondi, ovvero il 40% meglio di una Wrangler Rubicon con motore V6 benzina attualmente disponibile sul mercato americano. Non sono state fornite indicazioni sulla velocità massima; in compenso è stato puntualizzato che non c’è percorso off-road che possa intimidire questa muscle-car 4x4. Guadi e pendenze estreme non la fermeranno tanto facilmente.

La trasmissione è l’automatica a 8 marce TorqueFlite con paddles del cambio al volante di serie (novità assoluta per la Wrangler). Gli ingegneri americani assicurano che “garantisce cambi marcia puntuali e una migliore accelerazione in fase di spunto grazie alla calibrazione sportiva”. Ma non solo: la coppia elevata e la capacità del V8 da 6,4 litri, in abbinamento al rapporto di riduzione pari a 48:1 e al dispositivo di blocco del convertitore di coppia, dovrebbero consentire, infatti, anche di affrontare le salite e le discese più impegnative in totale sicurezza.

Tra le chicche delle dotazioni meccaniche ed elettroniche spiccano le quattro modalità di guida selezionabili dal guidatore (4WD Auto/4WD High/Neutral/4WD Low), il quale dovrà solo impostare la modalità desiderata: sarà la scatola di rinvio full-time a due velocità a gestire l’erogazione continua della coppia alle ruote anteriori e posteriori. Il sistema Selec-Trac consente le operazioni di traino, mentre altri elementi di novità che distinguono il nuovo modello sono i grandi assali, i bloccaggi elettronici dei differenziali Tru-Lock e la barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico.

Il telaio è stato aggiornato, è stata modificata la taratura delle sospensioni e introdotto un kit di sollevamento da 5 cm di serie. Nuovi anche gli ammortizzatori, descritti dalla Casa come capaci di incrementare ulteriormente le capacità off-road e la maneggevolezza, migliorando l’escursione delle sospensioni e, di conseguenza, rendendo la super Wrangler agile e forte anche nell’off-road più estremo. L’altezza da terra raggiunge 26 cm, la capacità di guado è pari a 82,5 cm e gli angoli di attacco/dosso/uscita risultano pari a 44,5, 22,6 e 37,5 gradi.

Esternamente, la nuova Jeep Wrangler si distingue per il cofano rialzato di 40 mm (è quello della Jeep Gladiator Mojave) e per esclusive finiture color bronzo che le conferiscono un aspetto inconfondibile. Discorso simile per le nuove mezze portiere, che assicurano la libertà di guida “open-air”. Altre varianti che non passano inosservate sono la presa d’aria sul cofano e il sistema di scarico a quattro terminali, ma in questo caso le novità estetiche si integrano con esigenze di funzionalità e ottimizzazione del rendimento e delle prestazioni. Interessante notare, in proposito, che un circuito secondario, integrato nel cofano, consente al motore di erogare la massima potenza anche quando la presa d’aria è totalmente ostruita da fango, neve o altro. Per il resto, la nuova super Wrangler Rubicon 392 adotta un volante sportivo rivestito in pelle ispirato al mondo delle corse e sedili anteriori di derivazione sportiva.

Inutile dire dell’orgoglio manifestato in casa Jeep nel giorno della presentazione riservata agli americani. “Questa è la Wrangler più potente, veloce e performante che abbiamo mai realizzato”, ha dichiarato Jim Morrison, sottolineando che “ il kit di sollevamento installato direttamente in fabbrica e la coppia elevata erogata ai bassi regimi dal motore V8 fanno di quest’auto la regina incontrastata del fuoristrada, sia nell’uso off-road su ostacoli e rocce a bassa velocità che nell’affrontare tratti ripidi. Inoltre – ha tenuto ad aggiungere il manager americano - quando l’asfalto si sostituisce allo sterrato la Rubicon 392 assicura prestazioni di riferimento anche su strada.”

L’auto, come detto, non verrà commercializzata in Europa, mentre negli USA sarà disponibile nel primo trimestre del 2021 con dotazioni di serie piuttosto ricche, tra le quali il sistema Uconnect con schermo da 8,4 pollici di serie, e una strumentazione specifica, che consente di visualizzazione e monitorare diversi parametri della vettura tra cui il beccheggio, il rollio, l’altitudine, le coordinate GPS, la distribuzione della trazione e altro.