Arriva il grande Suv #5. E la Smart fa tripletta. Lungo 4.705 mm, il nuovo modello rafforza l'immagine premium del brand

Piccolo è bello, ma può non bastare neppure per chi ha costruito la propria leggenda sulle citycar di taglia extra-small come la smart, lo “costola” di casa Mercedes che, soprattutto dopo la trasformazione in joint venture tra il gruppo di Stoccarda e quello cinese Geely, ha rivisto piani e strategie per proporsi sul mercato globale come fornitore leader di veicoli elettrici intelligenti nel segmento premium. Una svolta che ha riguardato anche le dimensioni delle vetture, visto che alla storica Fortwo si sono affiancate nel giro di pochi mesi, tra la fine del 2022 e l’inizio dell’anno successivo, le smart #1 e #3, entrambe caratterizzate da lunghezze che si avvicinano ai 4,5 metri rispetto ai 2,5 della capostipite.

A confermare che la “cura ricostituente” è ormai irreversibile contribuisce l’ultima arrivata nel catalogo cino-tedesco, la #5 fresca reduce dall’anteprima mondiale celebrata nella remota location australiana di Byron Bay. Lungo 4.705 mm, il nuovo modello segna il debutto del marchio nel mondo dei Suv di taglia media e viene proposto nelle versioni Summit Edition e Premium, sfoggiando alcune soluzioni specifiche come la barra luminosa sul tetto, il gancio di traino a gestione elettrica e i sedili “zero-gravity” reclinabili fino a 121 gradi e talmente versatili da poter trasformare l’abitacolo in un letto che può essere king o queen size, piuttosto che singolo. Alla versatilità concorrono anche i 34 vani di stoccaggio disseminati in vettura e il contenitore anteriore da 72 litri rispetto ai 1.530 a cui può arrivare il bagagliaio. La vocazione hi-tech del veicolo è enfatizzata dall’head-up display a realtà aumentata da 20,6 pollici, dal quadro strumenti ultra Hd da 10,3 pollici e dai due display Amoled da 13 pollici che gestiscono l’assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale.

Nella piattaforma elettrica a 800 Volt, la batteria da 100 kWh dispone della funzione di ricarica rapida che consente di ripristinarne fino al 70% la capacità in soli 15 minuti, mentre l’autonomia nel ciclo di omologazione Cltc può superare i 740 km. Sotto l’aspetto della propulsione sono previste due alternative: una versione base con trazione posteriore e 340 cv e una top di gamma da 646 cv messi a disposizione dai due motori che sono anche “responsabili” della trazione integrale. Per quanto riguarda la commercializzazione (e la definizione del relativo listino), le consegne in Europa partiranno all’inizio del 2025.