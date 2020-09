Suzuki Across Yoru Web Edition, l’esclusivo Suv Phev da 306 cv. Serie limitata: solo 12 esemplari prenotabili via internet

ROMA - Suzuki lancia anche in Italia un modello inedito per la sua gamma, il nuovo suv ibrido plug-in Across che, con 306 Cv di potenza di sistema, conquista il primato di auto di serie più performante della Casa di Hamamatsu. E festeggia questo evento - che segna anche la crescita dell’offerta Suzuki verso la zona più alta del mercato - con una serie speciale Yoru a tiratura limitata di 12 esemplari, venduti esclusivamente online, che precede l’arrivo del modello di serie presso la rete dei concessionari. L’allestimento Yoru (termine giapponese che indica la notte e la sua eleganza) si caratterizza esternamente per il tetto e le calotte degli specchietti silver, abbinati con tre tinte della carrozzeria, tutte metallizzate Bianco, Nero, Blu.

La personalizzazione Yoru Web Edition si completa con cerchi in lega leggera da 19 pollici con finitura total black lucida, che richiama la finitura dei passaruota e delle barre al tetto. L’unicità delle Across Yoru si completa con dettagli esterni sportivi e decisi, come i fari full Led, i fendinebbia, lo skid plate anteriore, i vetri privacy posteriori oscurati e i retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato. Come si conviene ad un modello proposto in soli 12 esemplari l’abitacolo di Across Yoru è accogliente, spazioso e moderno, con dettagli rifiniti in materiale pregiato. Plancia, pannelli delle porte, sedili e bracciolo centrale sono rifiniti con cura artigianale e sono studiati per offrire agli occupanti il massimo in termini di praticità e qualità della vita in viaggio. Tutti i sedili sono riscaldabili, compresi quelli posteriori, al pari della corona del volante. Il sedile del guidatore è regolabile elettricamente. Il climatizzatore automatico bi-zona con modalità S-Flow è in grado di ottimizzare automaticamente il flusso d’aria in base al numero e alla posizione dei passeggeri rilevati a bordo, a vantaggio del comfort e dell’efficienza complessiva.

Across Yoru dispone di un impianto d’infotainment multistandard con schermo touch da 9 pollici, che supporta Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink e integra il sistema Bluetooth. Nel quadro strumenti, digitale o analogico, a scelta del ciente, è presente un secondo display a colori da 7 pollici configurabile a piacere. Prenotare Across Yoru Web Edition è a portata di click: l’operazione si svolge attraverso il web store Suzuki, con procedure guidate, collaudate e affidabili, che garantiscono una sicurezza assoluta e la massima riservatezza nelle transazioni. Una volta all’interno della piattaforma di e-commerce, raggiungibile dal menu principale della home page del sito www.suzuki.it occorre selezionare la concessionaria preferita e prenotare l’ auto versando 500 euro di acconto tramite PayPal, carte prepagate, carte di credito o di pagamento. Dopo un’e-mail di conferma, il cliente viene quindi ricontattato dal concessionario prescelto per definire le fasi finali dell’acquisto, oltre ai tempi e alle modalità consegna. Across Yoru può essere acquistata in questo periodo a 47.900 Euro in caso di rottamazione, grazie agli incentivi Suzuki abbinati a quelli previsti per le vetture le cui emissioni di CO2 rientrano nella fascia 21-60 g/km di CO2.