La prima Suzuki elettrica: eVitara esalta un'anima off-road. A 38.900 euro è il Suv compatto a batteria meno caro

Nel mondo dell'elettrico puro è arrivata anche Suzuki, che finora aveva puntato esclusivamente sull'ibrido facendone la propria formula vincente. La nuova eVitara (che con il modello termico ha in comune solo il nome) è una pietra miliare verso il futuro e segna un punto di svolta strategico verso la sostenibilità per la casa di Hamamatsu, sebbene il suo ingresso sul mercato sia inizialmente prudenziale: previste in Italia un migliaio di unità l'anno, poi si vedrà. Il modello si affianca, senza sostituire, la gamma della Vitara con motore termico ibrido.

I manager del brand nipponico hanno sottolineato con enfasi la vera anima off-road che il Suv compatto a batteria ha mantenuto. "La trazione 4x4 – ha sottolineato il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli - è diventata elettrica, Allgrip-e, ma le prestazioni restano sorprendenti e rendono onore alla tradizione fuoristradistica del nostro marchio". Come verificato nel primo test drive in Valle di Susa, tra sterrati innevati, piccoli guadi ed escursioni acrobatiche in una cava di ghiaia. La eVitara è agile e compatta (4,27 metri di lunghezza per 1,80 di larghezza e 1,63 di altezza). Sorprendente lo spazio disponibile anche dietro, grazie al passo generoso (2,70) e all'escursione di 16 cm dei sedili posteriori. Nata sulla inedita piattaforma Heartect-e caratterizzata dall'uso di acciai ad altissima resistenza, la vettura sfoggia un design che unisce dettagli tecnologici, come il frontale senza griglia e i fari Matrix Led a tre punti, a un aspetto squadrato e muscoloso che esalta la linea alta di cintura. Il 90% dell'offerta si concentrerà sulla versione 4WD, ma è disponibile una variante 2WD Single Motor a trazione solo anteriore.

Nella prima il cuore pulsante è l'eAxle Dual Motor che combina un motore anteriore da 128 kW e uno posteriore da 48 kW per una potenza totale di 184 cv (135 kW) e una coppia di 307 Nm. Mossa da due assi elettrici indipendenti, uno all’anteriore e uno al posteriore, questo sistema fornisce elevate prestazioni e consente anche un controllo preciso del veicolo in ogni situazione. Preziosa la modalità Trail che aiuta a uscire indenni dai terreni più difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e gestendo in autonomia la coppia motrice. Perfino nelle situazioni estreme non risulta penalizzante il peso del nuovo Suv elettrico (oltre 1.900 kg nelle versione più prestazionale) mentre si apprezzano molto la sua agilità e soprattutto i 65 cv erogati dal motore posteriore e gli oltre 300 Nm di coppia. Le batterie al litio-ferro-fosfato da 61 kWh (di origine cinese) garantiscono un'autonomia che raggiunge il picco di 581 km nel ciclo esclusivamente urbano e si attesta mediamente sui 395 km con un consumo medio – per la 4WD - di 16,6 kWh per 100 km. Il sistema di ricarica supporta 11 kW in AC e fino a 70 kW in DC. Velocità massima 150 km/h, sprint da 0 a 100 km/h in 7,4".

All'interno, arredato da materiali soft-touch, spiccano il display centrale da 10,1” con connettività (anche wireless) e quello per la strumentazione digitale da 10,25” personalizzabile nelle informazioni mostrate. Apprezzabile, specie in manovra, la wiew camera a 360° per una visione aerea completa del veicolo e dei suoi dintorni. La console centrale è “flottante” con selettore “shift by wire” e ospita la base di ricarica wireless. L’illuminazione ambientale a led è configurabile in 12 colori. Il Suzuki Connect evoluto ora consente operazioni remote avanzate come il precondizionamento della batteria, il controllo del riscaldamento di sedili e volante e la pianificazione dei viaggi con indicazione dei prezzi delle colonnine. Previsti, naturalmente, tutti gli Adas per l'assistenza alla guida in condizioni di assoluta sicurezza.

Il listino della nuova eVitara parte da 36.900 euro per le versioni 2WD Top e 4WD Cool, arrivando ai 38.900 euro della top di gamma 4WD Dual Motor che ha tutto di serie, compreso il tettuccio panoramico. "Il miglior prezzo sul mercato – ha sottolineato il vice direttore auto Mirko Dall'Agnola – visto che tutti i Suv compatti elettrici disponibili superano i 40mila euro". Proposte soluzioni d'acquisto flessibili come Suzuki Solutions (349 euro/mese per 36 mesi) con 3 tagliandi omaggio e Suzuki Rent, noleggio a lungo termine da 499 euro/mese (+IVA) tutto incluso.

La eVitara è inoltre inclusa nel programma Garanzia Suzuki 10&Lode che offre a tutti i clienti che acquisteranno quest'anno una nuova vettura la possibilità di ottenere gratuitamente una garanzia sui principali componenti per un periodo di 12 mesi o 20.000 km allo scadere della garanzia contrattuale, effettuando la manutenzione in modo completo.