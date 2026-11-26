La Suzuki Ignis torna in scena in versione 100% elettrica. Ad annunciarlo è stato lo stesso Toshihiro Suzuki, representative director e presidente di Suzuki Motor Corporation, nel corso di una diretta web. Il nome riprende quello del modello lanciato nel 2000 e ora uscito di produzione, che in Italia ha totalizzato 71mila unità vendute.

Il lancio commerciale del nuovo modello elettrico partirà in modo graduale in Europa e negli altri mercati dall'estate 2027, con un prezzo di listino in Italia che, secondo alcune indiscrezioni della stampa specializzata, potrebbe posizionarsi appena sotto i 20.000 euro. Non mancano inoltre voci su un possibile futuro arrivo di una variante 4x4, in linea con la tradizione della Casa.

«Nuova Ignis è la risposta Suzuki alle esigenze del cliente italiano – ha commentato Massimo Nalli, presidente e ceo di Suzuki Italia – che cerca una vettura compatta e spaziosa, facile e divertente, elettrica come richiesto dal rispetto delle norme e del pianeta».

I numeri e i primati annunciati dalla Casa. Nata a partire dal concept «Easy to Switch – the best city car for your neighbourhood» («Facile cambiare – la migliore city car per il tuo quartiere») e strettamente legata alla e-Sky destinata al mercato giapponese (che però ha dimensioni più compatte), la nuova Ignis EV viene presentata con diversi primati dichiarati dal costruttore: Lunghezza: 3,57 metri (indicata come la 4 porte più compatta del segmento). Peso: meno di 1.080 kg (indicata come l'elettrica a 4 porte più leggera). Raggio di sterzata: 4,5 metri (il più contenuto sul mercato secondo la Casa). Potenza e autonomia: motore da 67 kW (91 CV) e autonomia dichiarata fino a 270 km. Meccanica, piattaforma e messa a punto

Alla base tecnica della nuova Ignis EV c'è la piattaforma dedicata Heartech-e, progettata specificamente per le auto elettriche. Il posizionamento della batteria sotto il pianale consente di ottenere una scocca leggera ed elevata rigidità strutturale.

Sul fronte propulsivo, il modello adotta il Suzuki eAxle, un'unità compatta e leggera che riunisce in un solo blocco motore di nuova concezione, inverter e ingranaggi di riduzione, abbinata a una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 26 kWh, scelta per privilegiare sicurezza e longevità.

Durante la presentazione è stato evidenziato come la vettura sia stata sottoposta a test approfonditi in condizioni d'uso reali tra città e percorsi ricchi di curve in Europa e in altri continenti: i dati raccolti hanno permesso di calibrare erogazione di potenza e assetto in base alle caratteristiche delle strade e alle abitudini dei diversi mercati, con l'obiettivo di offrire una guida fluida, silenziosa e rassicurante anche a chi passa all'elettrico per la prima volta.

Design esterno e abitacolo. Lo stile esterno è stato definito attorno ai tre concetti chiave Smart, Iconic e Cozy, unendo gli elementi identitari di Suzuki a tratti più moderni. La carrozzeria presenta una linea di spalla fluida, il tetto dall'effetto sospeso e gruppi ottici anteriori e posteriori a Led con firme luminose ispirate ai numeri e ai caratteri digitali.

All'interno, una linea continua e arrotondata collega la plancia ai pannelli porta avvolgendo chi siede a bordo. Il cruscotto è dominato da un ampio display e include un vano portaoggetti con finitura ispirata alla lavorazione della ceramica, pensato per coniugare funzionalità e comfort quotidiano.

«Suzuki, guidata dallo slogan aziendale By Your Side – ha concluso Toshihiro Suzuki – continuerà a essere vicina alla vita quotidiana di ogni cliente, in ogni parte del mondo, proponendo soluzioni di mobilità su misura per ciascuno».