Suzuki svela Across Plug-In Hybrid: versatile, tecnologico ed efficiente. A suo agio anche in off road

Suzuki lancia la nuova Across Plug-In Hybrid, dotata di un sistema Phev di ultima generazione ottimizzato e di avanzati sistemi di sicurezza, coniugando efficienza, versatilità e prestazioni. Il suv si distingue per un design robusto e moderno, una presenza imponente su strada e capacità off-road convincenti, pensato per chi cerca avventura su diversi tipi di terreno. Gli esterni combinano linee pulite e decise con griglia frontale rialzata, ampio passo e ruote di grandi dimensioni, mentre l'abitacolo integra i principali equipaggiamenti in un'area centrale che favorisce un uso intuitivo.

I sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldati, insieme a rivestimenti in pelle sintetica e tessuto, garantiscono comfort e praticità, mentre il bagagliaio da 446 litri, con portellone elettrico hands-free, offre versatilità di carico. Il sistema Phev compatto garantisce elevata autonomia e efficienza energetica grazie all'integrazione della PCU e del convertitore DC/DC nell'eAxle anteriore e all'uso di semiconduttori in carburo di silicio. Il motore termico 2.5L a 4 cilindri, con iniezione diretta e indiretta, ottimizza consumi e prestazioni. La trazione integrale AllGrip E-Four assicura sicurezza e stabilità in tutte le condizioni di guida, con quattro modalità selezionabili tra cui la E-Four Trail per percorsi off-road. La Across Plug-In Hybrid offre un cockpit digitale con display da 12,3 pollici e un infotainment da 12,9 pollici, oltre a un head-up display che proietta informazioni essenziali sul parabrezza.

Il veicolo integra sistemi avanzati di connettività, ricarica wireless e porte Usb di tipo C. Sul fronte della sicurezza, il suv è equipaggiato con sistemi Adas di ultima generazione, tra cui il Pre-Collision System con sterzo attivo d'emergenza, il cruise control dinamico con radar, il mantenimento corsia, l'avviso di superamento corsia, l'assistenza alla guida proattiva, il monitoraggio del conducente, il Front Cross Traffic Alert e telecamere a 360 gradi, garantendo protezione e assistenza su strada in ogni situazione.