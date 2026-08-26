Suzuki svela e-Sky, la sua prima kei car 100% elettrica. Debutto in autunno per recuperare terreno sul mercato dei mini-EV
Suzuki supera quota 240mila auto elettrificate vendute in Italia. Risultato vincente di una strategia avviata 10 anni fa
Hayabusa Station Festival, oltre 3.000 appassionati riuniti in Giappone per la super sportiva Suzuki
Suzuki svela e-Sky, la sua prima kei car 100% elettrica. Debutto in autunno per recuperare terreno sul mercato dei mini-EV
Audi, ritorna la A2 e diventa E-tron: ora come allora vince l’avanguardia. Ampia la scelta di power unit e di batterie
Nuova Classe C, la berlina di Mercedes cambia volto ed energia. Solo elettrica, è ancora più comoda e tecnologica. Autonomia fino a 762 km
Suzuki ha presentato il prototipo della sua prima «kei car» elettrica destinata all'uso privato, un segmento in cui il colosso giapponese arriva con ritardo rispetto ai concorrenti nazionali e alla cinese BYD. Il modello, denominato e-Sky, è stato mostrato alla stampa a Sodegaura, nella prefettura di Chiba, e sarà commercializzato in Giappone già a partire dall'autunno. Le «kei car» sono la categoria di micro-vetture più diffusa in Giappone, apprezzate per le dimensioni compatte, i consumi contenuti e i costi di gestione ridotti.
Secondo l'azienda, l'e-Sky vanta un'autonomia di 310 chilometri con una singola ricarica, un valore considerato elevato per il segmento, reso possibile da un'efficienza energetica di 97 watt/ora per chilometro, superiore a quella dei modelli concorrenti, ottenuta anche grazie alla riduzione del peso del veicolo. A differenza di molte EV, spiega la casa auto, la e-Sky è stata progettata per offrire una guida simile a quella dei motori termici, con un'accelerazione progressiva e il mantenimento della tradizionale leva del cambio, anziché i pulsanti elettronici.
«Si può guidare senza accorgersi che è un'elettrica», ha spiegato il capo ingegnere Tomoyuki Tsubata, sottolineando la volontà di facilitare la transizione dagli attuali utenti di kei car a benzina. Il prezzo non è stato ancora reso noto, ma l'azienda ha dichiarato l'intenzione di renderlo accessibile: i modelli concorrenti partono da circa 2 milioni di yen (10.800 euro), con incentivi statali fino a 580.000 yen.
Suzuki, che nell'anno fiscale 2025 ha venduto circa 550.000 miniveicoli in Giappone, con una quota del 30%, arriva in ritardo in questo segmento: Nissan, Mitsubishi e Honda commercializzano mini-EV dal 2022, mentre lo scorso luglio BYD ha lanciato sul mercato nipponico il modello Racco, sviluppato appositamente per il Paese.