Suzuki Swace, la nuova station wagon ha un’aria decisamente famigliare

Si chiama Suzuki Swace, il suo nome in inglese si può leggere come “il campione degli station wagon” ed è evidentemente derivata dalla Toyota Corolla Sports Touring in base ad un accordo tra le due case che prevede di condividere appunto la Swace e la Across, derivata dalla RAV4 ibrida plug-in che è già stata svelata in precedenza.

La Swace si distingue dalla Corolla essenzialmente per i paraurti, la calandra e i gruppi ottici. Il resto ricalca il modello Toyota comprese le dimensioni (è lunga 4,65 metri), la meccanica, la dotazione di sicurezza e quella relativa alla tecnologia di bordo. Il sistema infotelematico ha uno schermo da 8 pollici, la radio DAB e tutti le modalità di specchiamento (Android Auto, Carplay e MirrorLink), ci sono inoltre la ricarica wireless, il climatizzatore bizona con sensore di presenza, il volante e i sedili riscaldabili. Analoghe anche le misure di abitabilità che sono tra le migliori della categoria e con un bagagliaio che va da 596 fino a 1.606 litri. Il piano di carico è regolabile in altezza ed è reversibile, con la seconda faccia in materiale plastico così da accogliere oggetti sporchi o bagnati senza rovinare la moquette.

Completa la dotazione di sicurezza che comprende la frenata autonoma, anche con pedoni o ciclisti, il cruise control adattivo con funzione stop&go e la lettura dei segnali, il mantenimento attivo della corsia e il sensore per l’angolo cieco e per il traffico trasversale quando si esce in retromarcia dal posteggio. A questo proposito, la Swace ha un sistema di parcheggio intelligente che assiste il guidatore sia per entrare sia per uscire dagli stalli paralleli. Noto anche il sistema di propulsione ibrido da 122 cv composto da un 1,8 litri a benzina e due motogeneratori collegati da un rotismo epicicloidale che funge anche da trasmissione a variazione continua del rapporto. La batteria è agli ioni di litio. Il guidatore può selezionare tra 3 programmi di guida (Normal, Eco e Sport) e inserire la modalità EV per marciare in elettrico a velocità moderata.

Le consegne della Suzuki Swace inizieranno durante l’inverno, dunque non prima della fine dell’anno, poco dopo l’arrivo nei concessionari della Across, ma non sono noti né il prezzo né i valori di omologazione che, in ogni caso, dovrebbero essere allineati con quelli della Corolla. Questi due modelli permetteranno a Suzuki di completare la propria gamma, già totalmente ibrida, con un grado di elettrificazione superiore e di abbassare le emissioni di CO2 ai livelli richiesti dalla legislazione UE. Tale “prestito” è diretta conseguenza dello scambio di azioni avvenuto nel 2019: Suzuki ha infatti acquistato azioni di Toyota per 48 miliardi di yen (387 milioni di euro) e quest’ultima ha versato una cifra doppia per acquisire il 4,94% della casa di Hamamatsu.